Surfista português pode ter surfado onda de 35 metros de altura

Manaus - O surfista português Hugo Vau pode ter surfado uma onda-recorde na praia do Norte, na Nazaré, em Portugal. Ainda não se sabe ao certo qual o tamanho da onda a que chamam "Big Mama". Estima-se que tinha cerca de 35 metros. As informações são do Portal Observador.



O vídeo da potencial onda-recorde foi publicado na página de Jorge Leal, membro da equipe de Vau.“Hoje vi provavelmente a maior onda surfada na Nazaré por @hugovau no maior swell de sempre!”, escreveu Leal na descrição do vídeo, no qual é difícil ver onde se encontra o surfista.

Leia mais: Açougueiro é preso por esfaquear companheira na Zona Leste de Manaus

Em entrevista, o português disse que ter surfado a onda “foi uma história de persistência” e de “trabalho de equipe”. “Estivemos sozinhos cerca de três horas na praia do Norte devido às condições adversas”, contou Vau, que revelou ter tentado entrar em cinco ou seis ondas que acabou por não conseguir descer devido à força do vento.

Vau disse que estava à espera da onda, que é denominada como “a mítica Big Mama”, há cerca de sete anos. “São precisas condições muito específicas de maré, de tamanho de ondulação, para que a onda rebente neste local”, explicou o português, que disse ter perfeita noção do poder da onda quando a viu rebentar a seu lado com uma forma “muito peculiar”. “A explosão que faz torna-se maior do que o próprio tamanho da onda.”



E de que tamanho foi, mesmo? Hugo Vau disse que não lhe compete a ele dizer. “É muito grande, muitos surfistas que têm muitos anos de praia do Norte já me disseram que foi a maior onda que alguma vez viram surfar na Praia do Norte”, contou Vau, que considerou ser “irrelevante” o tamanho da onda. “O que interessa é que a pessoa vá para a água, se divirta e saia de lá vivo”.







Leia também:



Brasil começa ano da Copa em segundo no ranking. Alemanha segue líder