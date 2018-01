Manaus FC corrige erros e entra confiante contra o Nacional

Manaus - Confiança é a palavra que norteia a primeira partida oficial do atual campeão amazonense de futebol da Série A. Neste sábado, 20 de janeiro, a partir das 15h, no estádio Carlos Zamith, o Manaus FC encara o Nacional na partida de abertura do Barezão 2018. É a reedição da final do ano passado, em que o Gavião levou a melhor com vitória por 1 a 0 na primeira partida e empate por 1 a 1 na segunda.

O técnico Wladimir Araújo considerou a semana de trabalho bastante proveitosa, pois houve tempo de corrigir os erros cometidos no empate por 1 a 1 contra o Baré-RR no último sábado, em amistoso interestadual no estádio do Sesi.

“Corrigimos aqueles detalhes que tinham que corrigir do jogo que vi contra o Baré, principalmente a marcação, a transição ofensiva e defensiva, e ajustamos também a bola parada. Foi muito boa a semana e a expectativa para a estreia é muito boa também. Estou bastante confiante”, comentou o comandante.

A tendência é que Wladimir comece com a mesma base que atuou no primeiro tempo contra o time roraimense. Assim, o Gavião deve jogar com Jonathan, Tiago Granja, Deurick, Paulão e Zadda; Panda, Juninho, Cleitinho e Hamilton; Rossini e Nena.

“O grupo vem trabalhando com muita dedicação, procurando sempre fazer o que professor orienta nos treinamentos e esperamos evoluir a cada jogo. Vamos entrar em campo focados em fazer uma grande partida contra o Nacional, que é um adversário muito forte”, disse o meia-atacante Rossini.

Arbitragem e ingressos

A partida terá arbitragem de Freddy Fernandez, auxiliado por Uesclei Santos e Anne Kesy Guimarães. O quarto árbitro é Halbert Bahia, enquanto Rafael Tourinho será o estagiário.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estarão sendo vendidos na própria bilheteria do estádio Carlos Zamith.

