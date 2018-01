Princesa joga com Interporto-TO no primeiro jogo da Copa Verde

De folga da abertura do Campeonato Amazonense, o primeiro desafio do Princesa do Solimões na temporada será na fase preliminar da Copa Verde. O Tubarão do Norte enfrenta o Interporto-TO, neste domingo (21), às 16h (horário local), no Estádio General Sampaio, na cidade de Porto Nacional, em Tocantins. A partida de volta acontece nesta quarta-feira (24), às 20h, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 68 km de Manaus).

Além da Copa Verde, o Princesa tem pela frente o Barezão, mas devido a competição nacional, a estreia com o Fast Clube foi transferida para o dia 31 de janeiro, às 20h, no Estádio Gilbertão.

Finalizado a pré-temporada para as duas competições, o elenco do Tubarão está ansioso por um resultado positivo longe de seus domínios, mesmo sabendo que terá pela frente um adversário motivado e que joga em casa. Esse é o primeiro compromisso na fase classificatória da Copa Verde.

O zagueiro Elton, de 30 anos, com passagem pelo São Raimundo, Nacional, Penarol, Rio Negro, Nacional de Borba, entre outros clubes, disse que a equipe está afinada e pronta para o primeiro desafio na temporada.

“Estamos preparados, vamos em busca de uma vitória. O Princesa onde for jogar tem que pensar em resultado positivo. Vamos entrar em campo para ganhar, mas claro, que um empate não é um resultado ruim. Vamos enfrentar uma equipe qualificada, que está com poucos dias de trabalho. Tenho certeza que temos tudo para fazer um grande jogo e trazer um bom resultado”, comentou.

O meio-campo Fininho, de 23 anos, em sua quinta temporada no clube, mas com passagem pelo Operário, também de Manacapuru, afirmou que, apesar de ser o começo do ano, todos estão bem otimistas por um resultado positivo, mesmo jogando fora de casa.

“O time está focado e aproveitamos o pouco tempo que tínhamos para trabalhar. A expectativa é a melhor possível, pois o nosso grupo tem suas qualidades. Sem dúvida, em casa somos fortes, pois se não der para trazer a vitória, o empate será bom para lutarmos pela vaga em Manacapuru”, disse.

A delegação viajou na madrugada desta sexta-feira (20), com destino a Tocantins para a partida.

