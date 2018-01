Manaus FC vence 1ª rodada do Campeonato Amazonense por 1 a 0

Manaus - O Manaus Futebol Clube começou com pé direito a primeira rodada do Campeonato Amazonense 2018 com um belo gol neste sábado (20). O duelo aconteceu no estádio Carlos Zamith, Zona Leste, após um minuto de silencio em homenagem ao diretor do Nacional, José Mário Corrêa Pinheiro, falecido na sexta-feira (19). O Gavião do Norte derrotou o Nacional FC por 1 a 0. Hamilton fez o gol que levou o time às próximas partidas.

“Foi muito bom o resultado, apesar do forte calor de hoje. Nós dominamos a maior parte do jogo e conseguimos a vitória diante do Nacional, que é uma equipe tradicional do futebol amazonense”, declarou o treinador do Manaus, Wladimir Araújo, satisfeito com resultado.

Jogo

O forte calor que fazia não desanimou os jogadores. E foi nos primeiros quatro minutos do primeiro tempo que a sensação térmica subiu com o golaço de Hamilton contra o adversário.

Leia mais: Manaus FC corrige erros e entra confiante contra o Nacional



Aos 26 minutos, ataque no meio da zaga e Nena chutou rasteiro com perigo no canto direito do goleiro do Naça. Pela direita, aos 40 minutos, Hamilton cruza e Panda de cabeça quase marcou, mas o árbitro marcou impedimento.

No segundo tempo, o Nacional com placar desfavorável, começou de forma mais ofensiva para buscar o empate. Já o Manaus, saia cadenciado com toque de bola para atrair o adversário.



Aos 15 minutos, o Naça chegou com perigo na grande área. Jogada frontal a meta com lateral direito Pedro Balu chutando em cima da zaga. Já aos 19, tiro de canto pela esquerda por Zada e Hamilton de cabeça quase marcou de cabeça. Aos 24 minutos, o Leão da Vila Municipal chegou com perigo no chute de Paulo Roberto, passando a esquerda do goleiro do Manaus.

Dois minutos depois, Pedro Balu cruza e Fininho perde uma boa chance para o Naça. O duelo continuou lá e cá até o apito final, mas nada que mudasse o resultado.

Segunda rodada

As próximas rodadas do Campeonato Amazonense 2018 já têm data marcada. Dia 28 de janeiro, o Manaus enfrenta o CDC Manicoré. Já o Nacional vai ao estádio Ismael Benigno, na Colina, encarar o São Raimundo, um dia antes, no sábado, dia 27.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

No primeiro clássico do ano, Fluminense e Botafogo buscam reabilitação

Suposto fugitivo do Compaj é executado com facada no pescoço em Manaus



Em vídeo mulher de servidor da Semsa morto a facadas pede Justiça