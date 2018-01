Presidente assume Vasco com grande rejeição e até 'vomitaço' na web

Alexandre Campelo fez o que julgou necessário para assumir a presidência do Vasco. | Foto: Vasco

Alexandre Campelo fez o que julgou necessário para assumir a presidência do Vasco. Candidato independente, se juntou com Julio Brant para vencer Eurico Miranda. Em seguida, não pensou duas vezes ao encerrar a parceria e vencer o ex-aliado com ajuda do antigo rival. A forma como chegou à vitória fez com que ele tivesse grande rejeição com a torcida.



No último sábado, ao mesmo momento em que concedia entrevista coletiva como futuro presidente, Campelo teve que lidar com muitas críticas nas redes sociais. Os torcedores do Vasco chegaram até mesmo a promover um 'vomitaço', ato em repúdio ao novo mandatário, que assumirá na segunda.Mais grave ainda é um movimento encabeçado por torcedores que votaram em Júlio Brant nas eleições em São Januário.



Muitos gravaram vídeos quebrando a carteirinha de sócio do clube, também em protesto contra as atitudes de Alexandre Campelo."Agora é olhar para frente. Precisamos trabalhar e modificar o status do clube. Dar ao Vasco uma gestão transparente. Trazendo a torcida para dentro do clube. Melhorar a marca.

Neste domingo, o Vasco recebe o Nova Iguaçu em São Januário para apagar a estreia com derrota no Campeonato Carioca. | Foto: Gregório Júnior/Estadão

Os verdadeiros vascaínos não são Campelo, nem Brant. São Vasco. Quem quebra carteirinha não é vascaíno, mas torcedor do Brant. Torcedor deve abraçar o clube, se fazer presente nos jogos e virar essa página", desabafou Alexandre Campelo.Embora tenha se tornado o novo presidente, Alexandre Campello só tomará posse na próxima segunda-feira (22).



Até lá, o clube seguirá com uma diretoria administrativa determinada pela Justiça entre Eurico Miranda, Julio Brant e Fernando Horta.



Neste domingo, o Vasco recebe o Nova Iguaçu em São Januário para apagar a estreia com derrota no Campeonato Carioca. O time ainda não terá apoio da torcida no duelo.





