Pela Copa Verde, Princesa perde para o Interporto-TO

Manaus - Pela fase preliminar da Copa Verde, o Interporto-TO venceu o Princesa do Solimões-AM por 3 a 2, no primeiro compromisso na temporada, na tarde deste domingo (21), no Estádio General Severiano, em Porto Nacional. Para se classificar, o Tubarão do Norte precisa vencer na partida de volta, na quarta-feira (24), às 20, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 68 km de Manaus).

Os gols do Princesa foram marcados por Cristiano Natal e Cleber. Já pelo time tocantinense, anotaram Paganelli, Iure e Ítalo. O vencedor do cruzamento, vai enfrentar o Paysandu em dois confrontos, mas agora pela 1ª fase da competição. Já pelo Campeonato Amazonense, o Tubarão estreia com Rio Negro, no próximo domingo (28), às 16h, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da capital.

Leia também: Princesa joga com Interporto-TO no primeiro jogo da Copa Verde

O Princesa ainda teve a chance de empatar, depois de um pênalti marcado pelo árbitro da partida. Na cobrança, o atacante Cleber perdeu a chance e foi abafado pelo goleiro Carlão.

Para o meia Fininho, a equipe teve chance de sair com outro resultado, mas aproveitou para reclamar da arbitragem na atuação durante a partida. “Nosso ritmo de jogo foi cadenciado, mas infelizmente mais uma vez, por estarmos no futebol do Norte, parece que não presta e sempre acontece isso da arbitragem. Agora, vamos nos preparar para próxima partida e decidir a vaga em Manacapuru”, comentou.

Com poucas opções para o jogo com Interporto, o treinador Alberone jogou com a seguinte formação: Darlan, Judá, João Pedro, Cristiano Natal, Alberto, Toró, Milhiano, Matenay (Negrete), Fininho, Cleber e Kelvin.





Edição: Luis Henrique Oliveira





