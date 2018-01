Treinador da PM do RJ dará palestra de Kettlebell e LPO em Manaus

As aulas serão realizadas no Centro de Lutas Luis Neto, no Vieiralves. | Foto: Divulgação

Manaus - Kettlebell e LPO podem ser expressões que você nunca ouviu, mas quem trabalha no ramo da educação física conhece bem o que querem dizer. Sobre isso é que empresa de assessoria física Laborais vai trazer para Manaus o professor Alexandre Gurgel, para dois dias de palestras e exercícios práticos de kettlebell e LPO.

Os cursos acontecem dias 3 e 4 de fevereiro, das 9h às 17h, no Centro de Lutas Luis Neto, na rua Rio Purus, 1.100, anexo à academia Atala, no Vieiralves, Zona Centro-SUl, com preços a partir de R$ 200, e que podem ser pagos por meio de cartão de crédito.

Leia também: Pela Copa Verde, Princesa perde para o Interporto-TO



Mestre em Ciências da Atividade Física e professor de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alexandre Gurgel também é proprietário e responsável técnico da rede carioca Crossfit Recreio. Gurgel é responsável ainda, pelo preparo físico dos agentes do Batalhão de Ação com Cães (BAC) da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro.

Sobre Kettlebel



Muito conhecido pelos praticantes de atividades funcionais e crossfit, o kettlebell é aquela famosa “bola com alça”, feita de ferro fundido e utilizado em exercícios de força e resistência.

Ao contrário do aspecto rústico que ainda carrega, o kettlebell viu técnicas serem aperfeiçoadas e sua utilização se modernizar. Em Manaus, a fama cresceu nos últimos anos, ajudado pela explosão do interesse de pessoas comuns em praticar atividades físicas.

Os pesos também estimulam a melhora da postura e o uso correto das articulações em conjuntos com os ossos e músculos.

Levantamento de Peso Olímpico



Já o LPO possui movimentos mais unilaterais, repetidos menos vezes por conta do desgaste maior causado pela explosão necessária.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos números: (92) 98414-3180 e 99169-1796 ou pelo e-mail: laborais@hotmail.com.





Leia mais:

Usuário de drogas desde os 9 anos, homem é morto com 4 tiros em Manaus

Ladrão Aladim: Homem rouba lâmpada no Educandos e é flagrado em vídeo

Foto: Criança de 11 anos tem espeto de churrasco cravado no peito