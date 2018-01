Penarol vence Rio Negro na estreia do Campeonato Amazonense

Manaus - Em partida isolada pela primeira rodada do Campeonato Amazonense, o Penarol venceu o Rio Negro por 2 a 1, na tarde deste domingo (21), no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (a 176 km da capital). Os gols do Leão da Velha Serpa foram assinados por Railson e Branco, enquanto, Jean Carlos, descontou para o Galo da Praça da Saudade.

Pela segunda rodada, o Penarol encara o Fast Clube, que faz sua estreia no Barezão. A partida será no sábado (27), às 15h, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade. Já o Rio Negro vai tentar sua recuperação diante do Princesa do Solimões, no domingo (28), às 16h, também no Carlos Zamith.

Campeão amazonense pelo Nacional FC, em 2007, o treinador do Penarol, Carlos Tozzi, ficou satisfeito com resultado na estreia da competição. Para ele, foi fundamental a montagem do grupo com jogadores locais, pois isso pode fazer o diferencial ao longo do Barezão.

“Com certeza, nossos jogadores além de conhecer o futebol amazonense, eles entraram com vontade de vencer. Conquistar um bom resultado na estreia é sempre bom. O grupo pega confiança, mas já vamos trabalhar para a partida de sábado, porque na semana vamos trabalhar em dobro”, salientou.

O experiente técnico Aderbal Lana, campeão com Manaus FC ano passado, fez uma análise da equipe na partida fora de casa, mas lamentou a atuação de alguns jogadores e apontou evolução de outros em campo.

“Ainda falta muito coisa, além disso, o time sentiu muito o clima, sendo que alguns jogadores não estão ainda adaptados. Já outros foram abaixo da média que nós esperávamos, por outro lado tem outros atletas que se superaram. Na minha opinião, para começar foi até razoável a equipe”, frisou.

Na abertura do Campeonato Amazonense, no sábado (20), o Manaus FC venceu o Nacional por 1 a 0, no Estádio Carlos Zamith, com gol de Hamilton. Na cidade de Manicoré (a 332 km de Manaus), o CDC Manicoré empatou com São Raimundo em 0 a 0, no Estádio Flávia Blante, o Bacurauzão.





