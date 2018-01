Vinicius Jr. marca e decide segunda vitória do Flamengo no Carioca

| Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Brasil - O Flamengo enfrentou a Cabofriense com um time muito jovem, cheio de jogadores formados nas categorias de base, mas, mesmo assim, venceu por 1 a 0. O destaque foi Vinicius Jr., autor do gol decisivo. Essa foi a segunda vitória Rubro-Negra no Campeonato Carioca. Já a Cabofriense tem apenas um ponto em duas rodadas.

Desde o início da partida, os times fizeram um jogo equilibrado e de poucas emoções. Inclusive o Flamengo nem estava melhor em campo quando abriu o placar, mas o talento de Vinicius decidiu.

O lance do gol foi iniciado por Vinicius, que estava na ponta esquerda e virou o jogo para Rodinei. Após o cruzamento do lateral, ele desviou a bola para a rede com o pé, aos 32min do primeiro tempo.

Depois do intervalo, a Cabofriense tentou partir para o ataque com mais frequência, mas deu mais espaço para a velocidade dos jogadores rápidos do Flamengo. Eles tiveram chances em contra-ataques e pararam no goleiro George. Nos minutos finais, o Flamengo administrou a vitória com um bom toque de bola, mas levou um último susto.

O goleiro Gabriel fez duas defesas consecutivas e garantiu a vitória. Com o triunfo, o Flamengo fica na liderança do Grupo B da Taça Guanabara, com 6 pontos, seguido pelo Bangu, com 4, e pelo Vasco, com 3. A Cabofriense está em quarto lugar, com 1, mesmo número de Nova Iguaçu e Volta Redonda.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bangu, na quarta-feira, na Ilha do Urubu, às 19h30. A Cabofriense joga no mesmo dia, às 17h, em Bacaxá, contra o Vasco.

Flamengo

Gabriel Batista; Rodinei (Klebinho), Matheus Thuler, Léo Duarte, Renê (Ramon); Jonas (Jajá), Ronaldo, Lucas Silva, Jean Lucas; Vinícius Jr, (Pepê), Lincoln (Wendel). T.: Paulo César Carpegiani

Cabofriense

George; Leomir (Paulo Sérgio), Victor Silva, Leandro Euzébio, Aírton; Levi (Mateus Guerreiro), Maranhão (Anderson Manga), Kaká Mendes, Bruno Tubarão, Davi Ceará (Lauro César); João Carlos. T.: Antônio Carlos Roy

Estádio

Ilha do Urubu, no Rio de Janeiroi Juiz: João Batista de Arruda Cartões amarelos: Leomir e Victor Silva (Cabofriense); Jonas e Ronaldo (Flamengo) Gol: Vinícius Jr., aos 32min do primeiro tempo.

