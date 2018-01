Tite prioriza amistosos de março antes da definição do grupo para Copa

Rio (AE) - Parte da comissão técnica da seleção brasileira encerrou no último sábado o primeiro período de observações do ano visando os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo da Rússia. Após 12 dias na Europa, o auxiliar técnico Cleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da seleção, Fernando Lázaro, voltam para municiar o técnico Tite com informações de pelo menos oito jogadores que podem estar na lista para as partidas diante de Rússia e Alemanha, em março.

A dupla esteve na Inglaterra acompanhando treinos e o jogo do Liverpool, de Roberto Firmino, diante do Manchester City de Ederson, Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus - que se recupera de lesão. Depois, foi à França ver a atuação de Jorge e Jemerson, do Monaco, e no último sábado esteve na Turquia acompanhando o desempenho de Giuliano, do Fenerbahçe.

Todos eles já foram chamados por Tite desde que o técnico assumiu a seleção, há um ano e meio, e têm chances de estar na Copa do Mundo. Apesar disso, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, afirmou que as observações foram feitas visando unicamente os amistosos.

"Tudo o que nós estamos fazendo neste período é com enfoque em março. A gente não tem como pular etapas. Trabalhamos com enfoque em algumas dúvidas que temos e em alguns pontos positivos que a gente ainda queira chancelar", disse Edu Gaspar ao jornal O Estado de S.Paulo. "Mas tudo isso pensando nos amistosos de março. Depois a gente começa a pensar na convocação final para a Copa do Mundo".

Segundo Edu Gaspar, assistir às partidas nos estádios e acompanhar os treinos permite que a comissão técnica tenha um desenho mais claro sobre a performance de cada atleta. "As observações são com intuito 100% técnico", sustentou o coordenador. "É um fator importante estar lá e acompanhar in loco e, se possível, trocar ideia com o treinador, com o preparador físico, com o auxiliar técnico. Se a gente tiver alguma dúvida sobre parte tática ou técnica, eles ajudam a debater sobre isso ou até potencializar o que a gente acredita".

De acordo com números da CBF, com as três partidas analisadas este ano a comissão técnica da seleção brasileira chegou a 213 jogos assistidos nos estádios em que ocorreram. Destes, 93 foram no exterior e 120 no País.

