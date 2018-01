Flamengo vence Portuguesa e garante vaga na Copa São Paulo

O camisa 18 além de receber cartão amarelo vai ficar suspenso da grande final da competição | Foto: Divulgação

O time do Flamengo derrotou nesta segunda- feira (22), o time da Portuguesa como um placar de 3 a 2, garantindo uma vaga na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo, marcado pela agitação da torcida teve direito a suspensão de jogador e gols até os 15 minutos do ultimo tempo.



A suspensão veio logo após o primeiro gol realizado pelo atacante Vitor Gabriel que apesar de fazer bonito na rede, não poupou a torcida do Portuguesa com provocações. O camisa 18 além de receber cartão amarelo vai ficar suspenso da grande final da competição.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, mais uma vez Vitor Gabriel balançou a rede com a ajuda com ajuda de Luiz Henrique que cobrou falta em direção a grande área.

Aos 15 minutos do segundo tempo o terceiro gol garantiu a a disputa do Flamengo pela disputa do 4° título da Copa São Paulo de Futebol Jr. Apesar dos dois gols feitos pelo time do Portuguesa que tentou reverter o placar durante todo o jogo, o flamengo saiu na frente e dia 25 de Janeiro, realiza sua próxima disputa no Estádio do Pacaembu. em São Paulo.

