Evento manauara, Mr Cage concorre ao prêmio Osvaldo Paquetá

O fundador disse que já foram realizados 44 edições do evento | Foto: Divulgação

Manaus - Sendo totalmente um evento manauara, o Mr Cage ganha destaque em âmbito nacional e concorre a 5ª edição do Prêmio Osvaldo Paquetá, considerado o Oscar do MMA brasileiro. Para conquistar esse feito histórico, desde o dia 1º de janeiro, a premiação iniciou uma votação pelo site oficial www.premioosvaldopaqueta.com.br. A votação final vai apontar pelo público, os melhores da modalidade no país.



O prêmio foi idealizado em 2012 pela mídia especializada. O objetivo é difundir o esporte a nível nacional, tornando-o conhecido fora do seu nicho. A premiação ocorrerá no sábado (27), quando se finaliza as votações, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Leia também: Lutador amazonense Bibiano Fernandes se prepara em Manaus para luta na Tailândia

De acordo com fundador e empresário do Mr Cage, Samir Nadaf, de 38 anos, faixa preta de jiu-jítsu quarto Dan e ainda em atividade, ele considera esse momento histórico. Para ele, isso mostra o trabalho de muito esforço e dedicação, sem ter pelo menos a transmissão pela TV, como acontece em outros eventos.

“É o reconhecimento de um grande trabalho de 10 anos e não de 10 edições. Todos no Brasil já conhecem o Mister de agora, devido a Ketlen Vieira, de ter assinado com UFC, além do Marcelo Gomes, peso pesado. Acredito que foi fruto de um grande trabalho. Nós somos um evento de MMA no país com maior número de edições, ou seja, um evento do Brasil fora da televisão com maior número de edições”, comentou.

Com dados sólidos e que comprovam o sucesso do Mr Cage, com 44 edições já realizadas, na capital e em outras cidades, Samir Nadaf, afirmou sobre sua expectativa de concorrer frente a frente com outras competições. Ele sabe do potencial que o campeonato hoje representa dentro da modalidade no país.

O Mr Cage é o 46º dos 50 maiores do mundo, sendo o quarto maior evento de MMA do Brasil | Foto: Divulgação





“Esses dados foram do MMA Score, o maior site de eventos do mundo. Nós somos o 46º dos 50 maiores do mundo, sendo o quarto maior evento de MMA do Brasil. De 50 eventos, só tem quatro brasileiros nesse ranking”, explicou, mas ressaltou sobre a falta de uma cobertura efetiva das emissoras de televisão.

“Acredito que seja pela distância, mas a prova que isso está mudando é que, pela primeira vez, o UFC será realizado na região Norte, em Belém, no dia 22 de fevereiro. Agora concorrendo ao prêmio e se ganhar, acredito que as grandes emissoras de TV vão passar a transmitir. Nosso evento já revelou bons lutadores para grandes eventos do UFC fora do país”, disse.

Mesmo sabendo das dificuldades, o empresário e fundador do Mr Cage, afirmou que os concorrentes têm potencial e têm qualidade, mas acredita muito no retrospecto positivo das edições realizadas com êxito para sair vencedor.

“Como todos falam para mim, se depender de dados, fatos e números, o Mister já ganhou esse prêmio. Alguns grandes eventos nacionais têm cinco edições, outro tem algumas, enfim, o Mister concorre com eventos de Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo”, citou.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Ifam abre seleção para 608 vagas para nível superior

11 localidades de Manaus podem ficar sem água nesta quarta

Amazonas ainda tem 300 mil desempregados, diz secretário do trabalho