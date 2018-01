De presidente novo, Vasco enfrenta o Cabofriense em Saquarema, no Rio

Rio de Janeiro - Uma nova era começou no Vasco na última segunda-feira, quando Alexandre Campello foi empossado como o novo presidente do clube após uma conturbada eleição que só terminou depois de parar na Justiça Comum. Sob os olhares do novo mandatário, o time cruzmaltino entra em campo nesta quarta-feira contra a Cabofriense, às 17h, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ), pela terceira rodada do Grupo B da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca.

O Vasco vem de vitória sobre o Nova Iguaçu por 4 a 2, no último final de semana, e está na terceira colocação da chave com três pontos, atrás de Bangu (4) e Flamengo (6). Os vascaínos atuaram duas vezes com portões fechados no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, tudo por causa da disputa política.

Alexandre Campello, escolhido pelo ex-presidente Eurico Miranda, marcou presença no treinamento realizado nesta terça-feira e após a atividade conversou por cerca de 20 minutos com o técnico Zé Ricardo. Outra novidade foi que a imprensa teve acesso aos trabalhos depois de quatro meses.

Sobre o time, Zé Ricardo vai realizar várias alterações em relação aos 11 titulares que começaram diante do Nova Iguaçu. Apenas o goleiro uruguaio Martin Silva e o zagueiro Ricardo serão mantidos. O meia Nenê retorna após cumprir suspensão automática pela expulsão na primeira rodada no lugar de Evander. As outras alterações são as entradas de Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Alan, Bruno Paulista, Andrey, Guilherme, Rildo e Caio Monteiro nos lugares de Yago Pikachu, Erazo, Henrique, Wellington, Desábato, Wagner, Paulinho e Andrés Rios.

Depois de ter se classificado na primeira fase, a Cabofriense somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e vem de derrota para o Flamengo por 1 a 0. Apesar do revés, a tendência é que o time entre em campo com a mesma formação do último domingo, já que o técnico Antônio Carlos Roy gostou do comportamento dos jogadores. "Eu fico feliz porque terminamos o jogo em cima do Flamengo. A equipe teve uma postura boa, uma postura agressiva. Nós não ficamos apenas nos defendendo. Acho que isso foi importante", disse.

Nesta terça-feira, a diretoria da Cabofriense anunciou a contratação do atacante Watson, revelado pelo Guarani e que estava no Bragantino. Ele já treinou com os novos companheiros, mas não vai estar à disposição neste jogo.

FICHA TÉCNICA CABOFRIENSE x VASCO

CABOFRIENSE - George; Leomir, Victor Silva, Leandro Euzébio e Airton; Levi, Bruno Tubarão, Kaká Mendes e Davi Ceará; Maranhão e João Carlos. Técnico: Antônio Carlos Roy.

VASCO - Martin Silva; Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Ricardo e Alan; Bruno Paulista, Andrey, Guilherme e Nenê; Rildo e Caio Monteiro. Técnico: Zé Ricardo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.

HORÁRIO - 17 horas.

LOCAL - Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ).





