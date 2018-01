Maradona demonstra apoio a Lula e rede social fica agitada

Manaus - O ex-jogador de futebol argentino, Diego Armando Maradona, publicou uma foto em seu Instagram e declarou apoio ao ex-presidente Lula, na manhã desta quarta-feira (24).

Na mensagem publicada na rede social ele declara o apoio ao político neste julgamento. “Lula querido, o Diego está contigo”.

Publicação gerou repercussão na rede social | Foto: Reprodução

Leia também: Relator respalda Moro e indica voto por condenação de Lula



Maradona posou com uma camisa da seleção brasileira com o nome de Lula e o número 18, fazendo referência às eleições deste ano para Presidente da República e em menos de 3 horas já tinham quase 50 mil likes.

A publicação foi feita ainda durante o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4º Região (TRF4), em Porto Alegre.

Edição: Lívia Nadjanara

