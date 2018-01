'Vai ser um jogo de estratégia', diz o treinador do São Raimundo

Manaus - Com um trabalho intenso e apenas pensando em um resultado positivo, o São Raimundo entra na reta final da preparação para o grande clássico diante do Nacional. O jogo será pela segunda rodada do Campeonato Amazonense da Séria A, neste sábado (27), às 16h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital.

Depois do empate na estreia com CDC Manicoré em 0 a 0, o Tufão da Colina, ocupa a segunda colocação do grupo B, com um ponto, atrás do líder Manaus, que venceu o Naça na abertura do campeonato por 1 a 0, somando três pontos na tabela.

Para o treinador Marquinhos Piter, o resultado no primeiro jogo do São Raimundo com empate foi muito bom o início da competição, por isso, todo detalhe é importante para conseguir um resultado positivo diante de um adversário tradicional.



“Já temos um clássico pela frente contra o Nacional, vindo de um resultado negativo. Sabemos da força do adversário, que não vai ser fácil, pois eles precisam da vitória, assim como nossa equipe. Vai ser um jogo de estratégia, de cautela, aquele que aproveitar as oportunidades vai sair com resultado positivo. Se trata de um clássico, onde esse jogo se define por detalhes em campo”, salientou.

Sabendo que terá pela frente muitas dificuldades, pelo fato do resultado negativo na estreia do Nacional, o comandante do Tufão, afirmou que todo planejamento está concentrado para preparar o elenco para esse grande confronto do estadual.

“Vamos entrar em campo concentrado em busca da vitória, porque nós precisamos do resultado, mas sabemos que não vai ser fácil, mas vamos correr atrás. Com trabalho dessa semana, temos que ajeitar algumas coisas. Espero que alguns jogadores estejam regularizados para vencer, com isso, vamos dar um passo muito importante para nossa classificação”, disse, mas afirmou a importância de jogar em casa e perto da torcida.

“Com certeza, a torcida pode fazer a diferença, porque é fantástica e uma torcida apaixonada. Todos sabem que tenho um carinho e respeito muito grande. Os torcedores vão empurrar nossa equipe do primeiro ao último minuto em busca da vitória, porque isso vai ser muito importante. Tomara que os torcedores compareças, pois dentro de campo os jogadores vão sentir esse apoio, essa energia positiva, só assim vamos chegar ao nosso objetivo”, comentou.





