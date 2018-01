Semifinal da 5ª Liga Olé Futsal acontece nesta quinta, em Manaus

Manaus - Os times Real Lábrea, Nike Sociedade, Amigos do Maikon e Família São José são os semifinalistas da 5ª Liga Olé Futsal Adulto Masculino. As semifinais acontecem na noite desta quinta-feira, 25 de janeiro, a partir das 19h30, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, com os confrontos entre Real Lábrea e Família São José e Nike Sociedade e Amigos do Maikon. A entrada é gratuita para o público.

Realizadas na noite desta terça-feira, 23, na Arena, as quartas de final foram equilibradas e emocionantes. No primeiro jogo, o Real Lábrea levou sua imensa torcida ao delírio com a vitória por 1 a 0 sobre o LDA, com gol de Dezinho no segundo tempo.

Leia também: Definidos os 32 melhores times da 5ª Liga Olé

Na segunda partida da noite, o Nike Sociedade foi mortal nas finalizações e venceu o bicampeão 25 de Março por 3 a 1, com gols de Anderson, Fabiano e Hendryo, enquanto Jony descontou para o representante do bairro do Coroado.

As outras duas batalhas foram decididas nos pênaltis. O Amigos do Maikon venceu o Amigos Paulinho Nascimento por 3 a 2 nas cobranças, após empate sem gols. A rede também não balançou no tempo regulamentar no duelo entre Família São José e Vila Rica. Nas cobranças, o goleiro Barreto virou herói ao defender duas cobranças e a Família São José venceu por 2 a 1.

Torneio gigantesco

Realizada pela JV Sports, a 5ª Liga Olé Futsal teve a participação de 100 clubes. O campeonato, que conta com chancela e arbitragem da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), distribuirá um total de R$ 18 mil de premiação. A grande final acontece na próxima segunda-feira (29), a partir das 20h, na Arena.

Resultados das quartas de final (quinta fase)

Real Lábrea 1x0 LDA

Nike Sociedade 3x1 25 de Março

Amigos do Maikon (3) 0x0 (2) Amigos do Paulinho Nascimento

Família São José (2) 0x0 (1) 25 de Março

As semifinais (sexta fase) acontecerão na quinta-feira (25), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira:

19h30 – Real Lábrea x Família São José

20h30 - Nike Sociedade x Amigos do Maikon





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Conheça a história do Teatro Amazonas em um passeio guiado

Reajuste da data-base gera protesto de servidores da Saúde em Manaus

"Não podemos desistir do país", diz presidente do Cieam