Copa das Cachoeiras de Futebol de Base movimenta Presidente Figueiredo

Manaus - A IV edição da Copa das Cachoeiras de futebol de base promete movimentar o final de semana em Presidente Figueiredo/AM. A competição abre o calendário esportivo do Estado. A ideia surgiu, após o Figueiredense representante do município participar de uma competição no Sul do país.

“Com os altos custos tivemos a percepção que dificilmente participarmos novamente, então se não vamos até a competição fazemos uma nos moldes e graças a Deus chegamos a IV edição recebendo elogios dos participantes, inclusive tendo a chancela hoje da Federação Amazonense de Futebol”, disse Mozart Carlos, organizador.

A Copa das Cachoeiras é considerada a maior competição de base do Estado e uma das maiores do Norte, para os organizadores, realizar a Copa em Presidente Figueiredo é reunir talentos com sonhos e promessas, oportunizando as crianças e aos adolescentes a chance de socializar e interagir numa competição que reune vários municípios do Estado, além dos vizinhos Roraimenses.

Este ano 15 equipes já confirmaram participação e estarão divididas em 3 categorias. Grandes clubes do Amazonas como Nacional/AM, Nacional Borbense, Real Manaus, Guerreirinho (Escolinha oficial do Fluminense/RJ), Escolinha Oficial do Santos/SP, São Raimundo/RR e 3 representantes de Presidente Figueiredo estão participando da competição.

Mozart Carlos é ex-jogador de futebol e já passou pelo Fast e Rio Negro de Manaus, foi campeão Pelo Fast Club em 2016 como preparador físico, atualmente é Diretor De Futebol do CDC Manicoré seu último clube como Atleta profissional, o clube está de volta a Elite do Campeonato AM, após 9 anos na segunda divisão.

“Sempre acreditei no futebol de base, aqui são revelados muitos jogadores profissionais, a exemplo, posso citar Ronan que saiu da área rural e foi revelado pelo Atlético Figueiredense. Ele hoje joga no Ceilândia/DF, depois de ter passado pelo Campinense da Paraíba e pela Europa e grandes clubes amazonense, Henrique Balotelly e Júnior, ambos jogando Profissionalmente no CDC de Manicoré” lembrou Mozart, organizador.

A competição será realizada nos dias 26, 27 e 28 de janeiro no campo da Corredeira do Urubuí e será aberta ao público que quiser prestigiar a competição.

