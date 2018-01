Final da Copa dos Rios de futebol será neste domingo na Colina

Manaus - A grande final da Copa dos Rios de Futebol Master entre as equipes Parintins e Borba está chegando, e será realizada, na manhã deste domingo (28), às 9h30, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, localizado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

O evento, que terá entrada gratuita, também contará com um jogo preliminar entre as equipes “Amigos do Amarildo’ e “Amigos do Marcílio”, às 7h30. A competição, que envolveu seis municípios do interior, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Técnico do Parintins Master, Elber Azevedo está confiante no treinamento da equipe, que chega em Manaus nesta sexta-feira (26), de barco. Ele disse que a preparação para a final tem sido intensa. Na fase classificatória, as equipes finalistas se enfrentaram e o resultado foi um empate com três gols para cada lado.

“Estamos treinando todos os dias, das 16h às 18h30. Infelizmente nem todos os jogadores poderão jogar a final por conta de estarem trabalhando, mas o time escalado será muito bem preparado para a partida e vamos em busca da vitória. Sei da competência do adversário e de como eles possuem jogadores habilidoso, mas estamos determinados”, afirmou o técnico Elber Azevedo.

Borba com treinos de segunda a sábado, das 16h30 às 17h30, a equipe Borba Master promete brigar pelo título e sagrar-se campeão da primeira Copa dos Rios. Beethouven Leão, técnico do time, falou da expectativa e garantiu uma ótima partida.

“Tenho certeza que teremos um jogo acirrado e bastante técnico. Os jogadores estão bem preparados e estou confiante que nosso esforço será recompensado em campo. Toda a comissão técnica e atletas estarão indo a Manaus e não pretendemos voltar sem a vitória”, finalizou.

