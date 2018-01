Técnico do Nacional prepara time para clássico com São Raimundo

Manaus - Último colocado no grupo A, depois da derrota na estreia, o Nacional tem um jogo decisivo com São Raimundo, no clássico que promete muitas emoções, pelo Campeonato Amazonense. A partida válida pela segunda rodada, será no sábado (27), às 16h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital. O líder do grupo é o Penarol, com três pontos, seguido do CDC Manicoré, com um ponto e na sequência, o Princesa do Solimões, que ainda não estreou.

Além do estadual, o Leão da Vila Municipal tem na temporada a disputa da Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Por isso, o campeonato é importante como uma espécie de preparação para as competições nacionais, mas principalmente de garantir o calendário do clube do ano que ano.

Para jogo com Tufão da Colina, considerado uma verdadeira decisão para o Nacional, Sinomar Naves, sabe da qualidade e dificuldades de jogar com um adversário tradicional, mas está confiante de conseguir um bom resultado.



“O São Raimundo é uma grande equipe e mesmo jogando na Colina, não terá vantagem com isso. O estádio é igual ao Carlos Zamith e oferece boas condições para se fazer um grande jogo. Já temos um padrão definido e alguns ajustes estão sendo treinados para esse confronto. Confiamos na nossa equipe é esperamos fazer uma grande exibição”, disse.

Leia também: Manaus FC vence 1ª rodada do Campeonato Amazonense por 1 a 0



Ainda ressentindo o pouco tempo de pré-temporada e sem ter participado diretamente na formação do grupo do Naça, o treinador Sinomar Naves, confessou sobre suas dificuldades para ajustar o elenco nesse início do estadual.

“Assumi a equipe com um tempo muito curto para conhecer os jogadores, e ainda tendo que preparar para a estreia contra o atual campeão, com maior investimento. Quando cheguei o grupo já estava formado, e tinha sido indicado pelo treinador”, disse, mas ainda afirmou.

“As dificuldades que temos são decorrentes da falta de um padrão tático a ser definido dentro das características dos atletas que temos no grupo. Isto exige um pouco mais de tempo e de mais jogos”, alertou.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:



Sine Manaus oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quinta (25)

Obra emergencial é realizada na avenida João Valério

Transporte escolar: média de 50 carros irregulares apreendidos

Errata

Onde se lê: Campeonato Amazonense, Nacional, São Raimundo, Clássico

Se lê: