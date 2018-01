Atleta mirim busca patrocínio para participar de campeonato brasileiro

Maria Eduarda já ganhou várias competições em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Com o sonho de participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu de 2018, que será realizado de 26 de abril até o dia 8 de maio, em Barueri (SP), a atleta mirim Maria Eduarda Filgueira Barbosa, de 7 anos, mais conhecida como “Madu”, está atrás de patrocínio para bancar a viagem e a hospedagem durante os dias que ficará na cidade paulista participando da competição.

A atleta mirim, que cursa o 2º ano do ensino fundamental, treina na academia Alexandre Campos, situada na rua 15, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, que é uma filial dos centros de lutas Dailson Pinheiro.

“Madu”, que é faixa cinza, começou a treinar com apenas cinco anos de idade. A menina chegou a praticar balé, porém se apaixonou pela “arte suave” e acabou abandonado a dança.

Toda orgulhosa, a mãe de Maria Eduarda, a dona de casa Liliam da Silva Filgueira Barbosa, de 26 anos, conta a história da filha, que apesar da pouca idade, já tem uma linda trajetória no esporte.

"Madu" é faixa cinza e foi eleita a atleta do ano pela Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM), em 2017 | Foto: Divulgação

“Percebemos que ela tinha mais habilidade e interesse pelo jiu-jítsu. Então, resolvemos tirá-la do balé. No decorrer do ano de 2017 foi graduada a faixa cinza e na sua primeira luta, durante a 'Copa Cidade Manaus', foi campeã. O professor dela disse que ela tinha muito potencial e começamos a investir cada vez mais pesado para ela participar dos campeonatos que ocorriam aqui em Manaus. Ela já foi campeã em diversas competições. Tem várias medalhas”, contou.

Participar de um campeonato nacional é um sonho de Maria Eduarda. Segundo Liliam, a menina não esconde o desejo de ser campeã do "Brasileiro de Jiu-Jítsu".

“É um sonho dela. Por isso estamos fazendo de tudo para conseguir o dinheiro para comprar as passagens e pagar a hospedagem. Distribuímos ofícios, fiz contas em redes sociais e uma conta no 'vakinha.com'. Algumas pessoas entraram em contato oferecendo ajuda. Tenho fé que vamos conseguir. Estou ansiosa, nervosa. É uma explosão de sentimentos. Ela está muito feliz e eu muito orgulhosa. A minha filha tem muito foco”, disse Liliam elogiando a atleta.

Mostrando que tem talento e potencial para o esporte, Maria Eduarda, que é moradora da rua 10, do bairro Alvorada, foi eleita a atleta do ano pela Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM), em 2017. "Madu" irá receber o certificado no dia 30 deste mês na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

No dia 25 de fevereiro será realizada uma feijoada com o intuito de arrecadar fundos para a viagem da atleta. O evento acontecerá na antiga quadra da Escola Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua 13, também no Alvorada 2.

Quem quiser ajudar Maria Eduarda a realizar o sonho de participar do campeonato pode depositar qualquer quantia em dinheiro na conta 7837, agência 06074-3, do banco Itaú, em nome de Lilliam da Silva Filgueira, ou pode entrar em contato com a mãe da atleta pelo número: (92) 98196-9611.

Edição: Isac Sharlon

