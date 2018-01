Mais de 200 participam de oficina que promove adesão ao esporte no AM

Na manhã desta sexta-feira (26) foi realizada pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a 1ª oficina de elaboração de projetos esportivos. O evento, que ocorreu no auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Unidade de Saúde, bairro Cachoeirinha, zona centro-sul, contou com a participação de mais de 200 pessoas, entre representantes de federações esportivas, bem como ligas, Organizações da Sociedade Civil (Osc’s), estudantes, mestres em educação e demais entidades ligadas ao esporte.

A secretária da Sejel, Janaina Chagas, deu as boas-vindas ao público presente e agradeceu pelo interesse demonstrado pela população em participar da oficina, que esgotou a quantidade de vagas destinadas para a atividade logo nos primeiros dias de inscrição.

“Quero agradecer a cada um de vocês por participarem conosco desse meio de transformação em prol da melhoria do esporte como um todo. Nossa preocupação está justamente em garantir que todos possam buscar a captação de recursos não só por meio do Poder Público, mas também pela iniciativa privada, de modo que os professores e demais representantes das modalidades ou de práticas esportivas estarão sempre aptos a buscar as melhorias para o seu esporte e consequentemente, para a transformação e desenvolvimento de jovens e adultos”, destacou a representante da Sejel.

Instrutores

Como instrutores da oficina estavam Antônia Muniz (graduada em Administração e pós-graduada em Responsabilidade Social), Francimar Rodrigues (graduando em Direto pela Ufam – com experiência em elaboração de projetos de políticas públicas pela prefeitura Municipal de Manaus, área de Juventude), Thiago Bonates (bacharel em Administração, com experiência em elaboração de projetos e captação de recursos, gestão de convênios e prestação de contas no Portal dos Convênios Federais) e Yuri Bonates (bacharel em Relações Internacionais, com experiência em prestação de contas de convênios federais e estaduais).

Aprimoramento

O vice-presidente da Federação de Basquete do Amazonas, Ali Assi, parabenizou a Sejel pela iniciativa e aproveitou para sugerir que outras oficinas como essa fossem feitas novamente, porque contribuem muito para o aprimoramento profissional e pessoal de todos os envolvidos. “Tenho certeza que o conteúdo apresentado aqui será de grande valia para todos e poderemos utilizar esses ensinamentos para melhorar não apenas como entidade representativa de um esporte, mas também oferecendo maiores condições aos nossos atletas de crescerem e evoluírem em sua modalidade”, afirmou.

Projetos

A oficina foi criada com o objetivo de fortalecer as instituições quanto ao conhecimento na elaboração de projetos sociais e prestação de contas, garantindo maior participação da sociedade na captação de recursos e desenvolvimento sociocultural e esportivo no estado. De acordo com o representante da Federação de Remo do Amazonas, Edvando Alves, a oficina vai contribuir muito para que as entidades esportivas possam propor projetos de maneira correta.

“Antes, nós errávamos muito porque não tínhamos um direcionamento correto para a proposição de um projeto, e nada melhor do que a própria Sejel para nos capacitar nesse quesito. O melhor disso tudo é que poderemos utilizar esses ensinamentos para toda e qualquer ideia a ser elaborada em prol do esporte. Estou muito satisfeito e espero ansiosamente pelas próximas oficinas”, afirmou Edvando, que também é atleta de judô e professor de alunos com deficiência.

O curso contou ainda com a participação da tradutora de libras da Secretaria de Estado dos Direitos de Pessoas com Deficiência (Seped), Cléia Brandão.

