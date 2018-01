Manaus FC com duas novidades diante do CDC Manicoré neste domingo

Manaus - Depois de uma semana de treinamentos intensos, o técnico Wladimir Araújo apresentará duas novidades no time do Manaus FC que entram em campo contra o CDC Manicoré neste domingo, 28 de janeiro, a partir das 16h, no estádio da Colina, valendo pela segunda rodada do Campeonato Amazonense de 2018.

Na zaga, O substituto de Deurick que teve calo no pé esquerdo e não treinou durante a semana é William Thuram, que jogará pela direita, enquanto o lado esquerdo segue com o capitão Paulão.

Na lateral-esquerda, sai Zadda e entra Negueba, que estava treinando como titular, mas não enfrentou o Nacional porque ainda não estava inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com as duas novidades em relação ao jogo em que venceu o Nacional por 1 a 0 na primeira rodada, o Gavião do Norte vai a campo com Jonathan, Tiago Granja, William Thuram, Paulão e Negueba; Panda, Juninho, Cleitinho e Hamilton; Rossini e Nena.

Ingressos e arbitragem

Os ingressos para a partida custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). A arbitragem é de Edmar Campos da Encarnação, auxiliado por Eliane Nogueira dos Santos (assistente 1) e Odeilson Ferreira Monteiro (assistente 2). O quarto árbitro da escala é Paulo Roberto da Silva Mota.

Maratona de jogos

Depois do CDC Manicoré, o Manaus FC terá uma verdadeira maratona de jogos pela frente. Na quarta-feira, 31 de janeiro, às 20h, na Arena da Amazônia, o Gavião do Norte encara o Clube do Remo-PA, valendo pela ida da primeira fase da Copa Verde.

No domingo, 4 de fevereiro, às 16h, a equipe encara o Penarol no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, pela terceira rodada do Amazonense. A partida é encarada como decisiva para as pretensões de ambas as equipes no primeiro turno do Estadual.

No dia 7 de fevereiro, às 20h, na Arena da Amazônia, o adversário do Manaus FC é o CSA-AL, em batalha de vida ou morte pela primeira fase da Copa do Brasil – o time amazonense precisa vencer o visitante para avançar à segunda fase, na qual enfrentará o classificado do duelo entre Madureira-RJ e São Paulo.

No dia 10 de fevereiro, às 15h, no estádio Carlos Zamith, o Gavião do Norte recebe o Princesa do Solimões, pela quarta rodada do Amazonense.

