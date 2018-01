Vasco chega ao Chile com 21 jogadores para a estreia na Libertadores

O Vasco não participa da Libertadores desde 2012, o que torna a competição uma obsessão para o clube em 2018 | Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco





Manaus - O Vasco já está no Chile para a sua estreia na Copa Libertadores. Dois dias antes de encarar o Universidad Concepción pela segunda fase preliminar do torneio continental, a delegação de 21 jogadores relacionados pelo técnico Zé Ricardo para o confronto desembarcou no país para a disputa do confronto.

O elenco vascaíno treinou nesta segunda-feira em Santiago, seguindo para Concepción nesta terça, quando fará um trabalho de reconhecimento do gramado do estádio Collao, palco da partida.

Sofrendo com momentos de incerteza política no início do ano, o Vasco teve um início de temporada irregular, tanto que somou apenas quatro pontos nos seus quatro compromissos na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O volante Wellington, porém, assegurou que o time vai entrar em campo bem preparado para o duelo desta quarta-feira contra o Universidad Concepción.

"Nos preparamos para essa partida desde as férias, mas cada sessão de treinamento a mais é importante. Tivemos 15 dias de trabalho bem forte e acredito que conseguimos atingir os nossos objetivos. Vamos chegar bem preparados nesse primeiro jogo. Esses ajustes finais que faremos no Chile serão importantes, principalmente para ajustar o posicionamento na bola parada e aprimorar a nossa estratégia de jogo. O Vasco possui grandes jogadores e todos vão procurar dar o melhor para honrar essa camisa sagrada", disse.

O Vasco não participa da Libertadores desde 2012, o que torna a competição uma obsessão para o clube em 2018. Wellington, porém, alertou para que essa ansiedade não afete o desempenho do time em campo.

"Não podemos deixar a ansiedade, esse enorme desejo de disputar uma Libertadores, nos atrapalhar. Temos jogadores experientes e que conhecem muito bem essa competição. Eu já tive a oportunidade de jogar três vezes e sei como é difícil. Não existe segredo, precisamos estar totalmente focados, executar tudo que foi feito durante a preparação. É preciso dar algo a mais, correr no limite, marcar forte, não dar espaços, saber a hora certa de atacar. Se jogarmos dessa forma, temos grandes chances de avançar", comentou.

Confira a lista de relacionados do Vasco:

Goleiros - Gabriel Félix, João Pedro e Martín Silva

Laterais - Fabrício, Henrique, Rafael Galhardo e Yago Pikachu

Zagueiros - Erazo, Ricardo e Werley

Volantes - Andrey, Desábato e Wellington Meias - Evander, Thiago Galhardo e Wagner



Atacantes - Andrés Ríos, Caio Monteiro, Paulinho, Riascos e Rildo

