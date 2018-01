“Jungle Boy” do MMA: amazonense vai lutar contra o americano

Com 11 vitórias e seis derrotas no MMA, disputando cinco títulos, com dois conquistados, o amazonense foi campeão do maior evento de MMA de Utah | Foto: Divulgação

Manaus - Se vencer na vida é um desafio para qualquer pessoa, imagine conquistar objetivos, sonhos e títulos longe de casa. Há 10 anos morando em Utah, nos Estados Unidos, o amazonense, Fábio Luiz Dias Serrão, de 36 anos, conhecido como “Jungle Boy” no MMA, saiu do carinho de sua família e amigos para abraçar a modalidade como uma “missão de vida”.



Oriundo de uma família humilde, sendo o mais caçula do total de oito filhos, o lutador é graduado em faixa preta 3º grau, campeão mundial de jiu-jítsu e tem dois cinturões conquistados no MMA, na categoria pena (até 66 quilos), além de ser líder da academia “Team Link”, onde mora.

Leia também: Evento manauara, Mr Cage concorre ao prêmio Osvaldo Paquetá

Segundo o Jungle Boy, a nova modalidade surgiu de forma circunstancial. Depois de muita luta, principalmente fora do octógono, precisou superar as dificuldades e barreiras na trajetória para se chegar ao lugar mais alto do pódio.

“O MMA entrou na minha vida por acaso em 2007. Disputei o mundial de jiu-jítsu da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, e conheci o faixa preta, Marco Alvan, que era agente do ex-atleta do UFC, Gabriel Napão. Eles me convidaram a fazer parte da Team Link, in Massachusetts e passei a ajudar nos Training Camps. Em março de 2008, fiz minha estreia no MMA, com vitória no primeiro round por finalização”, explicou.

Com 11 vitórias e seis derrotas no MMA, disputando cinco títulos, com dois conquistados, o amazonense foi campeão do maior evento de MMA de Utah, conhecido como o “Steel First Fight Night”. Depois da última luta há mais de um mês, em Ohio, pelo título do cinturão do peso pena, da organização Front Street Fights, o amazonense se prepara para seu próximo desafio.

“Meu próximo adversário é o americano Cody Bunderson. A luta será em Salt Lake City, capital de Utah, no dia 24 de fevereiro, sendo o ‘Main Event’ ou a luta principal da noite. Ele é de uma academia daqui, a Absolute MMA. É um atleta duro, que possui bastante experiência, gosta de trocação, ou seja, é um striker”, disse, mas ainda frisou

“Sou oriundo do jiu-jítsu, mas venho nesses 10 anos de carreira evoluindo muito na parte do strike. Meu treinamento está bem forte, tenho atletas de alto nível que me ajudam no meu treino, como no caso, do faixa preta Thiago Alves, atual campeão peso leve”, citou.

Além do desafio de lutar com um adversário de qualidade, o lutador tem no combate um momento especial. Com sua genitora enferma e com problemas de saúde, ele vai entrar no octógono com motivação redobrada para esse confronto.



"Essa luta é bem especial para mim. Minha mãe está lutando contra o câncer. Todo dinheiro arrecado com a minhas lutas de agora em diante, será para o tratamento dela", finalizou.





Leia mais:

Atleta mirim busca patrocínio para participar de campeonato brasileiro

Governo vai reduzir IPI de carros elétricos e híbridos

Saúde Entrega de medicamentos na Cema passa a funcionar com data agendada