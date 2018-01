Apesar da vitória, técnico do Princesa pede reforços para o Amazonense

Manaus - De folga da primeira rodada do Campeonato Amazonense, o Princesa do Solimões estreou com uma vitória em cima do Rio Negro por 1 a 0, no final de semana. O resultado deixou o Tubarão do Norte, em segundo lugar, com três pontos, no grupo A, atrás apenas do líder Penarol, outra equipe do interior do Amazonas, na ponta com seis pontos. Recentemente, o Princesa foi eliminado da fase preliminar da Copa Verde, perdendo a vaga em dois jogos para o Interporto-TO.

Mesmo com a vitória no Barezão, o treinador do Princesa, Alberone Souza, não ficou muito satisfeito. Ele reclamou do pouco tempo de preparação para Copa Verde e estadual, mas aproveitou para pedir reforços para ajustar o time na competição.

“Nós tivemos 15 dias de pré-temporada, praticamente com jogadores da base, cerca de três ou quatro. Eu preciso de três a quatro jogadores ainda para fortalecer o Princesa. Com isso, creio que vamos consigamos fazer um grande trabalho, mas essa vitória com Rio Negro não me ilude”, alertou.

De acordo com comandante do Tubarão do Norte, é difícil realizar um trabalho com poucos recursos, pois o time pode ficar em um fogo cruzado, ou seja, se contrata reforços de fora, pode dar certo ou não. Para ele, se for apostar nos atletas locais, sempre fica uma suspeita do sucesso da equipe na competição.

“Me considero um amazonense, amo a cidade, mas no Amazonas tem uma situação, se é aproveitado só os jogadores regionais e perde um jogo, ninguém presta. Agora se contrata jogadores de fora e o time não ganha, é cobrado dos jogadores regionais”.

Enfrentando dificuldades, Alberone confessou seu trabalho fora de campo, ao lado do presidente do clube, Alexandre Modesto, visando buscar recursos para ajudar o grupo na sequência do campeonato.

