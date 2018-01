Em jogo histórico, Manaus FC está pronto para jogo com Remo

Manaus - O Manaus realizou seu último trabalho visando o jogo com Remo, pela primeira fase da Copa Verde, na tarde desta terça-feira (30) O Gavião do Norte fez um treino de reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia, palco do primeiro jogo da competição nacional. A partida de volta será em Belém, em horário, data e local a ser definido pela CBF.

A novidade do Manaus é a volta do zagueiro Deurick, que ficou de fora com CDC Manicoré, pelo Campeonato Amazonense, devido uma contusão sofrida, no final de semana. O time dever ser o mesmo da estreia no estadual com Nacional, quando venceu por 1 a 0, com Jonathan, Tiago Granja, Paulão, Deurick, Zada, Juninho, Cleitinho, Hamilton, Nena e Rossini.

Segundo o treinador do Manaus, Wladimir Araújo, o fato de o clube disputar pela primeira vez uma competição nacional, não pode ser levado para dentro de campo. Para ele, é fundamental o elenco focar no adversário para sair com um resultado positivo, jogando em seus domínios.

“O Manaus é a primeira vez que está disputando a Copa Verde, mas nós respeitamos a equipe do Remo, é um grande time, tem camisa, mas dentro de nossa casa temos que tomar iniciativa do jogo, buscar a vitória e quebrar esse tabu de não vencer os times paraenses já algum tempo”, comentou.

Com passagem pelo Paysandu, o meia Rossini, vive a expectativa de jogar pela primeira vez a Copa Verde. De acordo com jogador, é esquecer esse detalhe e sair para cima do adversário para conseguir o resultado positivo.

“Tive uma boa passagem pelo Paysandu, sendo campeão, e hoje tenho a oportunidade de novamente estar enfrentando o Remo, mas em outra competição. Esperamos fazer uma boa partida, estamos em casa, ao lado de nosso torcedor e temos que sair com a vitória. Temos consciência de que são dois jogos, por isso, precisamos do resultado para jogar no Para com uma boa vantagem”, disse.

Devido ao atraso do voo de Belém a Manaus, a delegação do Remo realizou um trabalho no Centro de Treinamento (CT) Barbosa Filho, Zona Leste da cidade, no final da tarde desta terça, com todos os jogadores, sob o comando do treinador Nei da Mata.

Depois do clássico no RexPa, quando venceu o Paysandu de virada no fim de semana, o comandante do Leão Azul, disse que todo cuidado é pouco, sobre o jogo com Manaus, apesar de ser um clube debutante no futebol profissional e em competições nacionais.

“Nós fizemos um clássico muito bom com Paysandu. Será um adversário difícil aqui em Manaus, tivemos a oportunidade de ver os dois jogos. É uma equipe de qualidade, um time com desenho tático interessante. Nós precisamos ter obediência tática, do jogo que fizemos contra o Águia e o Paysandu, para que possamos buscar um resultado positivo”, concluiu.

Campeão pelo Nacional em 2014, o jogador Jeferson Recife, é um dos jogadores do elenco remista que retorna a Manaus, mas agora defendendo o time paraense para o compromisso pela Copa Verde.

“Fico feliz de estar votando, ver novamente os amigos, e também relembrar um pouco da minha passagem pelo nacional. Contra o Manaus, sabemos que vai ser um jogo difícil, eles estão bem no Campeonato Amazonense. Estamos bem focados nesse jogo e estamos prontos para essa partida”, salientou.

O Remo deve entrar em campo com a mesma formação que venceu o Paysandu, com Vinícius, Levy, Mimica, Bruno Maia, Esquerdinha, Geandro, Brasília, Fernandes, Adenilson, Felipe Marques e Isac.





