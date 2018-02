Ex-jogador Luís Américo apresenta projeto com investidores chineses

Manaus - O ex-jogador Luís Américo, com passagem pelo Nacional e no futebol internacional, como na Suíça e Alemanha, representante da agência Brazil Soccer International (BSI), apresentou o projeto com empresa chinesa Ledman Sports, para um futuro investimento de um clube do futebol amazonense.

Na entrevista coletiva realizada na noite desta quarta-feira (31), na sala de imprensa da Arena da Amazônia, o empresário explicou sobre o investimento dos chineses com o Grêmio Osasco, do interior de São Paulo e em negociação com o Cruzeiro, mas em termos de investimento.

De acordo com Luís Américo, o grupo asiático pretende investir no futebol local e ajudar na estrutura de um clube local.

Sem revelar o nome possível time, mas afirmando que se trata de um clube tradicional, ele disse que as negociações estão em andamento.

“Já tem algo em andamento, mas não posso revelar. Vamos aguardar nos próximos dias de fazer quem sabe uma surpresa e concretizar essa bela parceria, que estamos tentando trazer para Manaus”, disse, mas ainda acrescentou.

“Nós queremos gerenciar um clube no Estado do Amazonas durante um certo período de tempo. Para isso, nós temos que gerir o poder de decisão na contratação de jogadores, mas principalmente na revelação de atletas. O investidor não faz isso à toa”, finalizou.





