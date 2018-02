Manaus vence Remo, abrindo Copa Verde na Arena da Amazônia

Manaus - Com total domínio em campo, o Manaus venceu o Remo por 2 a 0, pela primeira fase da Copa Verde, na noite desta quarta-feira (31). Com gols de Hamilton e Rossini, o Gavião do Norte leva uma boa vantagem para partida de volta, que ainda será marcado pela CBF. A partida aconteceu na Arena da Amazônia.

Com quatro competições na temporada, o Manaus em sua primeira participação em uma competição nacional, conseguiu um resultado histórico ao vencer o Remo.

Para o treinador do Manaus, Wladimir Araújo, não poderia ser melhor conquistar uma vitória sobre o Remo jogando em casa e com apoio da torcida. Apesar disso, ele sabe que terá pela frente mais um desafio no compromisso de volta, na casa do adversário.

“O resultado foi importante para nossa equipe, muito bom. Nós estamos no caminho certo de conquistarmos nosso primeiro objetivo, que é classificar o time. Temos que trabalhar, porque não ganhamos nada ainda, mas é uma vantagem importante para jogo em Belém”, comentou.

A partida aconteceu na Arena da Amazônia. | Foto: Janailton Falcão

Segundo o meia-atacante Rossini, campeão pelo Paysandu, a equipe teve uma grande atuação, jogando em casa. Para ele, agora é pensar na volta, pois com o resultado ficou uma possibilidade muito grande de classificação.

“Foi um bom resultado, a equipe impôs um ritmo forte desde o começo ao fim. Fomos felizes nas conclusões, abrimos o placar e depois ampliamos. Agora é fazer uma boa viagem e voltar de Belém classificado.”, disse.

Show de dribles foi feito na partida. | Foto: Janailton Falcão

Irritado com a derrota, o meia Adenilson lamentou o resultado, mas espera que o Remo consiga conquistar a vitória em seus domínios, pois agora é tudo ou nada para conseguir a classificação.

“Nós vínhamos de um Re x Pa no final de semana muito intenso. Acho que nosso time ficou um pouco cansado, mas isso acontece e faz parte. Sabíamos que seria uma partida difícil, mas tem o próximo jogo no Mangueirão e vamos fazer de tudo para sair com a vitória”, alertou.

Jogo

Marcado seu início para 20h, o jogo teve um atraso de 20 minutos, por falta de uma ambulância para o atendimento da partida.

Quando a bola rolou, o jogo começou em ritmo intenso. Aos três minutos, pela esquerda Nena recebe e chuta cruzado, mas o goleiro do Remo toca na bola. Dois minutos depois, o Leão Azul deu o troco. Pela direta Levy chuta com perigo a direita do goleiro.

O Manaus começou em cima do adversário. Aos oito minutos, pelo meio Hamilton avança, mas chuta longe da meta do goleiro remista.

Já o Remo ficava recuado, mas explorava os contra-ataques pela direita, com as subidas de Levy, puxando as jogadas com rapidez.

Aos 24 minutos, o Manaus teve uma boa chance pela esquerda, quando Hamilton recebe na área e o zagueiro tirou a chance do tento. Aos 29 minutos, jogada no ataque com Panda, arriscando um chute de longe no ângulo direito, mas a bola bateu na trave.

Com total domino em campo, o Manaus procurava abrir o marcador. Pela direita, Tiago Granja toca para Panda chutar de longe e o goleiro fez uma boa defesa.

De tanto insistir, aos 39 minutos, o Gavião do Norte chegou ao primeiro gol. Zada cobra lateral e a bola caiu para Hamilton, que avança e chuta rasteiro no canto esquerdo do goleiro, 1 a 0.

No intervalo, o treinador do Remo, Nei da Mata, fez duas mudanças para mudar o resultado, com a entrada de Felipe e Jefferson Recife, este último com passagem pelo Nacional.

Aos oito minutos do segundo tempo, o Manaus ataca com Cleitinho, que chutou e na sobra Nena tentou o lance, mas a bola bateu na zaga. Na sequência, nova investida no ataque com Hamilton, que passa a bola para Rossini tocar no canto direito para ampliar, 2 a 0.

Aos 20 minutos, contra-ataque pela direita, Jefferson Recife toca para Felipe Recife chutar, mas o goleiro do Manaus evitou o primeiro gol do time paraense.

Aos 36 minutos, pela direita Rossini avança e cruza para Nena na grande quase marcar de cabeça. Um minuto depois, nova chance do Gavião. Pela esquerda Nena chuta cruzado e Romarinho passou da linha da bola e perdeu o gol. Aos 47 minutos, Romarinho de frente para meta passou pelo zagueiro e chutou cruzado com perigo à meta do goleiro do Remo.

Ficha técnica Manaus 2x0 Remo

Motivo: Copa Verde / 1ª fase / jogo de ida

Local: Arena da Amazônia

Horário: 20h

Renda: R$ 16.440,00

Público pagante: 1.692

Árbitro: Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Árbitros assistentes: Inácio Barreto da Câmara e Robert Soares dos Santos Junior (AP)

Manaus: Jonathan, Tiago Granja (Átila), Paulão, Deurick, Zada, Panda, Juninho, Cleitinho (Romarinho), Hamilton (Wander), Nena e Rossini. Técnico: Wladimir Araújo.

Remo: Vinicius, Levy, Mímica, Bruno Maia, Esquerdinha, Geandro, Felipe Marques, Leandro Basilia (Felipe Recife), Adenilson (Jefferson Recife), Isac e Fernandes (Jayme). Técnico: Nei da Mata.