Curumins do Tufão confirmam participação no Amazonense sub-11 e sub-13

Manaus - Implantada ano passado para revelar jogadores potenciais, a Escola de Futebol Curumins do Tufão, vai participar de sua primeira competição oficial. A garotada da escolinha será uma das equipes do recém-criado Campeonato Amazonense sub-11 e sub-13. A competição inicia no dia 27 deste mês, e é organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

O gerente da Escola de Futebol, Cícero Júnior, de 38 anos, disse que a participação do clube em uma competição oficial, vem de encontro com o planejamento sobre o cuidado na formação da garotada e no trabalho diário.

“Este é, na verdade, um diferencial estratégico da escolinha. Quando oferecemos os serviços aos clientes em potencial, informamos que estamos na verdade, formando os atletas para representar o clube nas categorias de base. É um ideal que temos: craque se forma em casa. Enfim, isso é apenas o cumprimento de um diferencial oferecido aos pais”, explicou, mas fez questão de citar como a garotada recebeu a notícia da participação na competição.

“Como trabalhamos com esta mentalidade de formação do atleta do São Raimundo, eles receberam a confirmação com entusiasmo, mas ciente de que é uma nova etapa que deve ser encarada com responsabilidade. Os pais, nossa força motriz, tendem também a se envolver em tudo com a formação dos alunos”, finalizou.

Para o gestor da garotada do Tufão da Colina, a competição é uma boa chance de ver as futuras promessas em campo na competição, pois terá uma categoria é sequencial a outra, ou seja, a continuidade em outra categoria com os meninos.

“Primeiramente, a federação requer ao participar de uma competição, que entremos em outra. Ao meu ver, é algo positivo, uma vez que o foco de todos é a formação dos atletas. Segundo, a competição para ambas as categorias é, acima de tudo, uma oportunidade de contribuir com a formação em si. O aspecto competição estará sujeito sempre ao processo de desenvolvimento do jogador dentro das quatro linhas. Os resultados serão secundários”, afirmou, mas participar do campeonato não deixa de ser um desejo de todos.

“Um sonho que vai se realizando paulatinamente. Penso sempre no São Raimundo a longo prazo. O clube precisa ter longa vida, e isso só pode acontecer se houver um trabalho de formação de atletas, como estruturação da base, pois se o clube gerar seu próprio ‘medalhão’ em casa, tendo assim um vínculo com a família, amigos e a comunidade”.





