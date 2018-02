5ª edição da Corrida da Mulher Amazônica tem inscrições abertas

Além do apoio a instituições de caridade, a corrida promove a inclusão social | Foto: Diuvlgação

Manaus - As inscrições para a 5ª edição da Corrida da Mulher Amazônica continuam a todo vapor. Os interessados têm até o dia 28 deste mês para se inscrever no evento, que será realizado no dia 4 de março. Além de manter a saúde em dia praticando atividade física, quem participar ajudará a quem precisa e concorrerá a brindes. Isso porque o leite em pó arrecadado com a inscrição, será doado para instituições de caridade.



Os participantes receberão brindes juntamente com o kit entregue e também podem chegar a levar para casa uma joia, um dos prêmios que serão sorteados ao final da competição.

Organizada pelo Instituto Talento Amazônico em comemoração aos dias Municipal da Mulher Amazônica (1º de março) e Internacional da Mulher (8 de março), a corrida com trajeto de 5 quilômetros será realizada a partir das 7h, com largada do estacionamento da sede da Sefaz, na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus.



Nesta edição, serão abertas 2 mil vagas. A inscrição pode ser feita pela internet no endereço www.ticketagora.com.br. Além da taxa no valor de R$ 60, cada participante deverá levar, no dia da entrega do kit, um quilo de leite em pó para doação.

Inclusão social

Além do apoio a instituições de caridade, a corrida promove a inclusão social. Usuário de cadeiras de rodas; deficiente visual; e deficiente auditivo estão entre as oito categorias da corrida. Os interessados podem se inscrever, ainda, nas categorias feminino; masculino; casal; funcionários da Sefaz e profissionais da imprensa.



Outro aspecto do evento é a promoção à preservação do meio ambiente e o estímulo à doação de sangue e de órgãos, em parceria com o Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

“O objetivo é festejar a mulher amazônica pela garra que ela tem, de maneira sadia, praticando esporte e ajudando as pessoas através da doação de leite, promovendo a inclusão social e, além disso, incentivando o cuidado com o meio ambiente, como em todos os anos, vamos plantar uma muda como símbolo da corrida, e essa é a missão geral do Instituto, que não tem fins lucrativos: melhorar a condição humana dentro da Amazônia”, disse a presidente do Instituto Talento Amazônico e coordenadora da corrida, Jeroniza Albuquerque.

Kits e resultado

Os participantes correrão até determinado trecho da Avenida Araújo e retornarão para o estacionamento. Os atletas devem estar concentrados no local a partir das 7h. A previsão de início da prova é de 7h30 para usuários de cadeiras de rodas e deficientes visuais e auditivos. A corrida para os participantes das demais categorias será iniciada às 7h40. A prova terá como regras as mesmas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A entrega dos kits dos atletas será feita nos dias 2 e 3 de março, das 10h às 18h, na sede da Sefaz (Avenida André Araújo, 150, Aleixo). Conforme o regulamento da corrida, para realizar a retirada dos kits, os participantes devem apresentar um documento oficial de identidade com foto e o recibo original de pagamento da inscrição. O kit da corrida é composto por uma camiseta de poliamida dry, o número de peito da prova, o chip de quilometragem (que deverá ser devolvido ao final da corrida) e uma sacola oficial do evento. Cada participante receberá, ainda, uma medalha pela participação na corrida.

O resultado oficial da 5ª Corrida da Mulher Amazônica será divulgado no site www.assessocor.com.br. A premiação será em dinheiro para os primeiros três lugares de cada categoria. Os valores dos prêmios variam de acordo com a categoria. Na feminino, por exemplo, além de troféu e medalha, a primeira colocada irá receber R$ 500, já a segunda R$ 250 e a terceira R$ 100. Os valores da premiação de cada uma das oito categorias do evento podem ser consultados no regulamento da corrida, disponível no site www.ticketagora.com.br

