Flu enfrenta o Macaé com esperança de obter a classificação

Manaus - O Fluminense tem uma missão difícil neste sábado, na quinta e última rodada da primeira fase da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Quarto colocado no Grupo C, o time recebe o Macaé, às 19 horas, no estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ), precisando vencer e ainda torcer por resultado paralelo para avançar às semifinais. Apesar disso, a equipe das Laranjeiras mantém a esperança em avançar à próxima fase.

O time faz campanha ruim até aqui no Campeonato Carioca. O Fluminense venceu pela primeira vez na última rodada, somando cinco pontos em quatro jogos. Assim, ocupa apenas a quarta colocação, um ponto atrás de Portuguesa e Boavista - que se enfrentam neste final de semana - e três atrás do Botafogo. Por isso, não basta vencer o Macaé. É preciso secar os adversários.

Apesar disso, o time ainda confia em uma vaga às semifinais. "Vamos fazer nossa parte, jogar para ganhar e aguardar os outros resultados. Vai ser um jogo difícil, mas acredito na nossa classificação. Vamos fazer nosso trabalho que vai dar tudo certo", disse o zagueiro Renato Chaves.

Apesar de um início ruim, o zagueiro acredita que o time está em ascensão. O Fluminense, que até a semana passada ainda não havia vencido na temporada, superou o Madureira, fora de casa, no último domingo e a Caldense, em Minas Gerais, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

"Estamos nos adaptando ao novo esquema com três zagueiros e tem dado certo. Nos últimos quatro jogos tomamos só um gol. Com três zagueiros ficamos mais protegidos e mais fortes na bola aérea. Se encaixar, é um esquema que pode funcionar muito bem", ponderou o zagueiro.

O Macaé também tem chances remotas de avançar. Além de superar o Fluminense por pelo menos dois gols de diferença, o time ainda precisa torcer por empate no jogo entre Portuguesa e Boavista.

A equipe deverá ser praticamente a mesma que perdeu em casa no último final de semana. A única mudança será no gol. O goleiro Andrey rescindiu contrato no início da semana, um dia após falhar na derrota por 2 a 1 para a Portuguesa. Luis Cetin - que surgiu justamente nas categorias de base do Fluminense - foi regularizado nesta semana e deverá estrear na equipe.

Ficha Técnica

Fluminense x Macaé

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves, Reginaldo e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior e Pedro. Técnico: Abel Braga.

MACAÉ - Luis Cetin; Marcelo, Admilton, Igor João e Luís Felipe; Matheus Oliveira, Charles, Lepu e Carlinhos; Alex e Pipico. Técnico: Josué Teixeira.

ÁRBITRO - Diego da Silva Lourenço.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ).

