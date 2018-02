No jogo de lanternas, Nacional pega Rio Negro no tradicional Rio-Nal

Manaus - Último colocado no grupo A, com apenas um ponto, o Nacional tem no clássico com Rio Negro, no tradicional Rio-Nal, neste sábado (3), às 15h, no Estádio Carlos Zamith, uma verdadeira decisão. Precisando da vitória para sonhar com a vaga na semifinal do primeiro turno, o Naça pega o Galo Carijó, lanterna do grupo B, com zero pontos na tabela, na mesma situação de conseguir o resultado positivo.

Depois de perder na estreia para o Manaus, revivendo a final do ano passado, quando foi vice-campeão e empatou com o São Raimundo, o treinador do Naça, Sinomar Naves, mostrou sua preocupação com a finalização do elenco. Para ele, é fundamental corrigir os erros para o time sair com um bom resultado.

“Estamos corrigindo, tivemos a semana toda para nossa equipe melhorar o seu rendimento e o desempenho também. No dia do jogo, esperamos que seja superior aos dois anteriores. Tomara que agora nós consigamos transformar em gols, as oportunidades que estamos criando. Nosso grupo está bem focado, bem comprometido, já conversamos bastante. Vamos continuar conversando com os jogadores”, citou.

Apesar da situação complicada do adversário no campeonato, Sinomar Naves, afirmou ser importante melhorar a pontaria do time. Segundo ele, é primordial conquistar a vitória, pois somente isso deixará o Naça com chances de classificação.

“Nós precisamos, repito, caprichar nas finalizações. Estamos trabalhando com mais calma para que a gente possa sair vencedor nesse jogo. Estamos necessitando entrar na briga direta, portanto, a vitória será importante”, comentou.

“Temos que ter o cuidado necessário, por se tratar de uma equipe que também tem seu valor. Nós esperamos que o time possa fazer tudo aquilo que foi planejado, no aspecto tático e mais em marcar gol”, alertou.

A provável formação do Nacional para o clássico Rio-Nal deve ser com Marcelo Valverde, Pedro Balu, Índio, Zé Antônio, Baé, Rodrigo Ítalo, Delciney, Alexsandro, Paulo Roberto, Fininho e Jack Chan.

