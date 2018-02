Henrique Dourado é regularizado e pode estrear pelo Fla neste domingo

Manaus - Último reforço do Flamengo contratado para esta temporada, o atacante Henrique Dourado está liberado para estrear. Nesta sexta-feira, o jogador teve o nome registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Com isso, Henrique Dourado pode fazer a sua primeira partida pelo Flamengo já neste final de semana. Neste domingo, o time rubro-negro encara o Nova Iguaçu, às 17 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Leia também: Flamengo anuncia retorno de Júlio César para encerrar carreira

Henrique Dourado foi contratado pelo Flamengo na última quinta-feira. Nesta sexta, trabalhou normalmente ao lado dos companheiros no treino realizado no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Mas a sua presença na viagem para Brasília será definida somente na atividade deste sábado.

Se Henrique Dourado pode ser a novidade em campo, Willian Arão está descartado para a partida contra o Nova Iguaçu. O volante reclamou de dores na panturrilha nos últimos dias e foi vetado pelo departamento médico. Assim, a tendência é que o colombiano Cuéllar seja titular neste domingo.

Se não promover nenhuma surpresa, o técnico Paulo César Carpegiani deve levar o Flamengo a campo com: César; Pará, Réver, Juan e Everton; Rômulo, Cuéllar, Diego, Vinicius Júnior e Éverton Ribeiro; Lincoln.

