Penarol x Manaus: Duelo de líderes neste domingo na Velha Serpa

O Manaus tem na temporada a disputas de quatro competições, sendo três em âmbito nacional | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Manaus

Itacoatiara (AM) - O que seria apenas mais um jogo pela terceira rodada do Campeonato Amazonense, neste domingo (4), se configura como uma partida que pode definir o primeiro classificado para a semifinal do primeiro turno. Invicto e com seis pontos no grupo A, o Penarol recebe o Manaus FC, líder do grupo B, com quatro pontos. A partida será disputada no estádio Floro de Mendonça, às 16h, na cidade de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).



Depois de iniciar o Barezão com vitórias diante de dois grandes da capital amazonense - 2 a 1, em casa, sobre o Rio Negro, e 2 a 0, longe de seus domínios, contra o Fast Clube -, o Leão da Velha Serpa aposta do "fator casa" e no bom momento para superar o atual campeão estadual. Apesar da fase favorável, o técnico do Penarol, Carlos Tozzi, prega respeito ao adversário.

O Penarol joga sua segunda partida em casa e com apoio de sua torcida | Foto: Juka Balla/Penarol

“Todos os jogos são muito difíceis. Não é porque ganhamos duas partidas que seremos os favoritos. Temos uma meta a cumprir e vamos fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo”, adverte o comandante penarolense, ao apontar o duelo como crucial para as pretensões do clube na competição. “Se nós ganharmos, já estaremos na semifinal do primeiro turno. Aqui no elenco, nós não falamos que somos favoritos, mas sim que somos um time de guerreiros em campo”, conta.



Em alta

Com quatro competições na temporada, o Manaus foi a equipe que mais investiu, pois tem pela frente um verdadeiro desafio, com apenas cinco anos de fundação. Em sua primeira participação em âmbito nacional, o Gavião do Norte venceu o Remo, pela Copa Verde, na última quarta-feira (31), na Arena da Amazônia. Já pelo Barezão, o Manaus passou pelo Nacional e empatou com CDC Manicoré, liderando o grupo B, com quatro pontos. Ciente das dificuldades que vai encontrar pela frente, o comandante do time, Wladimir Araújo, considera uma partida chave para o clube na competição.

| Foto: Emanuel Mendes Siqueira

“Nós sabemos da importância do jogo, que é decisivo para as duas equipes, principalmente para nós. Se vencer, praticamente garante vaga na semifinal, na mesma situação também do Penarol. Vai ser um grande jogo, bem disputado. O Penarol é uma equipe forte, já vi jogar por duas vezes, tem que ter uma atenção muito grande para não ser surpreendido”, aponta o treinador do Gavião.



Depois de uma partida com alto nível de desgaste com o Remo, Araújo garante que o grupo está preparado para o jogo deste domingo, apesar de todas as dificuldades que terá pela frente ao encarar o melhor time do campeonato até o momento.

| Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Manaus

“O estádio vai estar lotado, o torcedor vai empurrar, a equipe tem que estar preparada. O Manaus está em um bom momento. Esperamos fazer um grande jogo e sair da casa deles com nosso objetivo alcançado, que é a classificação. Nós vamos preparar o elenco e definir a formação para chegar em Itacoatiara e conseguir essa vitória”, avisa o técnico do time da capital.



O Penarol deve repetir a mesma formação dos últimos jogos, com Rascifran; Ferrugem, Thiago Brandão, Dyovan, Jeferson; Gelvane, Marlon, Leozinho, Railson, Branco e Charles. A escalação do Manaus é um mistério, mas a tendência é Araújo mande a campo a mesma equipe que venceu o Remo na quarta-feira, com Jonathan; Tiago Granja, Paulão, Deurick, Zadda; Panda, Juninho, Cleitinho, Hamilton, Rossini; Nena.



