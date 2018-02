Amigos do Tubinha vence 7ª Copa Estrela de Beach Soccer Masculino

O time Amigos do Tubinha/Família São José/Tancredo Neves venceu a partida nos pênaltis | Foto: Divulgação/Raiana Barreto

Manaus - O time Amigos do Tubinha/Família São José/Tancredo Neves venceu a Equipe Chega Junto nos pênaltis e conquistou a taça da 7ª Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Masculino. A final aconteceu na noite desta sexta-feira (2), no campo de areia do complexo esportivo do “Gigante da Zona Leste de Manaus”.

No tempo normal, o duelo terminou empatado por 4 a 4. Na disputa de pênaltis, o Amigos do Tubinha teve mais sangue frio nas cobranças e venceu por 3 a 2. O time campeão é composto por atletas que são referência no futebol amador da Zona Leste, entre eles Bob, Leozinho, Heltinho, Tubarão, Iran, Marquinhos e outros craques de bola.

O time campeão é composto por atletas que são referência no futebol amador da Zona Leste | Foto: Divulgação/Raiana Barreto

O torneio masculino dividiu R$ 3,5 mil entre o primeiro e segundo colocado, além de troféus, medalhas e bônus do patrocinador Cachaçaria do Dedé. A cerimônia de premiação contou com a presença de apoiadores do esporte da Zona Leste, como as empresas Pontual Gourmet e Lourdes Rocha Contabilidade.

Destaques individuais:

Artilheiros: Leandro e Fernando, ambos da Equipe Chega Junto, com 13 gols;

Vice-artilheiro: Tubarão – 12 gols;

Craque: Tubarão (Amigos do Tubinha);

Melhor goleiro: Vinícius (Equipe Chega Junto);

Revelação: Fabrício (Garra Azul).





Final do Feminino – quinta-feira, 1 fev 2018

Amigas do Ary 10x4 Amigos da Jaqueira





Final do Masculino – sexta-feira, 2 fev 2018

Amigos do Tubinha/Família São José/Tancredo Neves (3) 4x4 (2) Equipe Chega Junto

