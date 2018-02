Atletas, técnicos e apoiadores do Handebol Amazonense são homenageados

O evento reuniu mais de 150 convidados e empolgou jogadores e treinadores para a temporada 2018 | Foto: Anderson Silva/LIHAM

Manaus - No requintado Salão dos Espelhos do Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus, a Liga de Handebol do Amazonas (Liham), realizou a entrega dos troféus e homenagens na festa dos Melhores do Handebol Amazonense 2017. O evento realizado na noite da última sexta-feira (2), reuniu mais de 150 convidados e empolgou jogadores e treinadores para a temporada 2018.

Com ênfase na motivação e valorização dos jogadores, a Liham distribuiu mais de 100 troféus, medalhas e certificados. “Foi uma festa planejada nos mínimos detalhes. Premiamos todas as categorias, os destaques e os apoiadores, que nos ajudaram durante a temporada. Juntos, a Liham e os clubes estão trabalhando para divulgar ainda mais o handebol no Amazonas”, afirmou o presidente da Liga, Auricélio Andrade.

Promessa para a modalidade no Amazonas, a jovem Daniely Amorim, ponta-direita da Liga de Santa Etelvina foi eleita a atleta revelação em todas as categorias. Feito conquistado com apenas 17 anos.

“O handebol tem crescido bastante no Amazonas, e para mim 2017 foi um ano especial. Consegui fazer uma boa temporada, fui destaque nos jogos e fui escolhida como atleta revelação entre todas as categorias. Estou muito feliz”, comemorou a jovem, que encantou em quadra por conta da habilidade, dedicação e empenho, nas categorias juvenil e adulto.

Experiente e uma das principais jogadoras do Rio Negro, Sabrina Colares - campeã da Taça Laércio Miranda, Amazonense e da Conferência Norte Feminina em 2017 - conquistou o troféu de melhor armadora esquerda. O prêmio permite a atleta se empenhar ainda mais nas competições.

“Graças a Deus o handebol amazonense está sendo mais visto e reconhecido. Para esta temporada minha motivação é continuar treinando e melhorando o nível do meu handebol, principalmente para as competições nacionais. Quero continuar sendo destaque, não só individualmente mas para a equipe também”, avisou.

Palavra do vice-presidente da CBHb

Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Jeferson Oliveira, a Liham passa a dá voo ainda maior em busca de recuperar o prestígio das décadas passadas.

“Sabemos que o handebol do Amazonas ainda vai voltar a crescer. Ao longo dos 10 anos de Liga, o handebol teve uma organização para chegar até aqui. São muitos abnegados que trabalharam e ainda estão trabalhando. Está de parabéns a diretoria da Liham. Tenho a certeza que a modalidade vai crescer ainda mais”, disse.

Site no ar

Ainda na festa, a diretoria da Liham realizou o lançamento do site da entidade. Por meio do link http://liham.com.br/, a imprensa, os clubes, jogadores e torcedores vão acompanhar todas as informações da Liga e notícias dos clubes.

Temporada 2018

A temporada de jogos organizados pela Liham inicia no mês de março com as disputas das categorias de base.

