Com time alternativo, Manaus FC empata com Penarol em Itacoatiara

Manaus - O Manaus FC empatou por 1 a 1 com o Penarol na tarde deste domingo (4), no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, valendo pela terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol.

O Gavião do Norte segue invicto no Grupo B da competição, agora com cinco pontos – a liderança é do Fast, que tem seis. O resultado garantiu o Manaus FC na próxima fase. No próximo sábado, às 15h, o time recebe o Princesa do Solimões no estádio Carlos Zamith, ainda brigando pelo primeiro lugar da chave.

De olho na partida contra o CSA, quarta-feira, 7, pela Copa do Brasil, o técnico Wladimir Araújo poupou quatro titulares – Zadda, Juninho, Cleitinho e Nena, promovendo as entradas de He-Man, Amaralzinho, Romarinho e Wesley Napão.

O placar foi aberto aos 24 minutos | Foto: Divulgação / Emanuel Mendes Siqueira

O placar foi aberto aos 24 minutos. O volante Panda bateu falta com categoria, o goleiro Rascifran rebateu e Wesley Napão fez sua estrela brilhar novamente numa partida oficial.

O Leão da Velha Serpa empatou após um pênalti duvidoso marcado pelo árbitro Carlos Augusto de Souza. O homem do apito viu toque de mão de Paulão dentro da área, após o mesmo ter sofrido um empurrão do atacante Charles. O meia Railson bateu no canto esquerdo de Jonathan e deixou tudo igual aos 43 minutos.



No segundo tempo, os times tiveram boas chances, mas o placar final terminou em 1 a 1. Também invicto, o Penarol lidera o Grupo A com sete pontos – o segundo colocado é o Princesa, com seis.



Ficha técnica:

Manaus FC: Jonathan, Tiago Granja, Deurick, Paulão e He-Man; Amaralzinho, Panda, Hamilton (Rivelino) e Romarinho (Thiaguinho); Rossini e Wesley Napão (Marcos Vinícius). Técnico: Wladimir Araújo

Penarol: Rascifran (Dida), Emerson, Thiago Brandão (Pastor), Ferrugem e Gelvane; Jefferson, Marlon, Railson (Marinelson) e Leozinho; Branco e Charles. Técnico: Carlos Tozzi



Público presente: 2.313



Público pagante: 1.790

Renda: R$ 17.900,00

