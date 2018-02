Judoca amazonense é prata em SP e fica em 3º no ranking nacional

Manaus - O judoca amazonense, Felipe Filho, de 16 anos, foi vice-campeão no Meeting Nacional de Base Sub 18, na categoria meio médio (73 kg), realizado no final de semana, em São Paulo. A competição abriu o calendário da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). O evento reuniu alguns dos melhores judocas da categoria de base do país, no Sub 18 e Sub 21.

O evento, serviu também para definir os judocas no Ranking Nacional de Base. Com isso, os atletas serão classificados para a primeira competição internacional, pela seleção brasileira, por meio de medalhas e pontuações obtidas ao longo da temporada.

O atleta venceu duas disputas e perdeu somente a terceira e última luta. Com a conquista, Felipe volta ao Amazonas com a medalha de prata, conquistando o terceiro lugar no Ranking Nacional, devido a somatória de pontos.

Único amazonense a participar do Meeting Nacional de Base Sub 18, o evento contou com um total de oito atletas. Para chegar no torneio, ele se classificou na última seletiva ocorrida no final do ano passado, em Porto Alegre, tendo 43 atletas. Na oportunidade, o jovem judoca, faixa marrom, ficou em 3º lugar, na categoria Sub 18, até 73 kg.

A vitória em São Paulo, só vem somar na carreira de Felipe Filho. Ele pratica judô desde os cincos anos de idade. O judoca acumula alguns títulos importantes, como o pentacampeonato da modalidade, prata nos Jogos Escolares da Juventude em 2015 (categoria individual) e 3º lugar no Campeonato Brasileiro Regional.

Disputa Internacional

O próximo desafio do promissor atleta será na Croácia. Felipe vai competir representando o Brasil, no dia 3 de março, sendo o único amazonense no circuito judô europeu. Além disso, vai disputar também uma competição na Alemanha, mas com data ainda a ser definida.

“Estou muito feliz em ver meu filho crescendo, evoluindo. Isso é só o começo, ele é muito dedicado e vai representar bem nossa seleção. Com esse resultado, vejo que está no caminho certo e muito perto de ser o número um do país”, disse orgulhoso o pai do atleta, Felipe Valle.

Dificuldades

Apesar de todo desempenho e vitorias, Felipe ainda não conseguiu patrocínio. O judoca arca com todas as despesas das competições locais e nacionais, tendo o auxílio da família. O pai do judoca, procura patrocinadores e destaca os altos custos para manter o atleta.

“Não é fácil, só para ele competir nesse final de semana, em São Paulo, foram R$ 2 mil, fora o que já gastamos nos anos anteriores. Se ele tivesse um patrocínio ajudaria muito”, diz o pai.

Trazendo a medalha de prata, Felipe Filho desembarca em Manaus, na madrugada desta terça-feira (6) e, durante a semana, retoma aos treinos, sempre com três horas diárias. O foco principal agora, é a próxima competição internacional.

