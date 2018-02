Em crise, Nacional enfrenta a Ponte Preta, pela Copa do Brasil

Manaus - Com uma campanha abaixo do esperado e com poucas chances de chegar na fase final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, o Nacional enfrenta a Ponte Preta, pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), às 17h, na Arena da Amazônia. Pelo novo regulamento da competição, o visitante joga com a vantagem do empate, em partida única. O vencedor do confronto encara o classificado do embate, entre Inter de Limeira-SP e Rio Branco-AC.

Pensando não apenas na classificação, a outra motivação na Copa do Brasil é o valor financeiro. A CBF repassou aos clubes da fase inicial o valor de R$ 500 mil. Os classificados para segunda fase, terão um reembolso maior, na quantia de R$ 600 mil. Se a equipe avançar mais ainda, o valor tem uma substancial mudança para R$ 1.400. Valores que deixam motivados qualquer equipe, principalmente as que enfrentam dificuldades financeiras.

Sem vencer pelo Campeonato Amazonense e ocupando a última colocação no grupo A, com apenas dois pontos, o Leão da Vila Municipal viveu dias complicados e de mudanças. Depois do empate com Rio Negro em 1 a 1, no clássico Rio-Nal, o treinador Sinomar Naves pediu demissão. As pressas, a diretoria repatriou o treinador Arthur Bernardes, comandante do ano passado, mas não assumiu no começo do ano, devido a uma oferta de trabalho no futebol internacional, segundo o próprio treinador.

Treinador do Nacional considera a partida muito difícil, pelo atual momento da equipe. | Foto: Marcelo Cardilhe

Com apenas dois dias de trabalho, Arthur Bernardes, afirmou que volta ao Naça em situação bem diferente, mas em um momento delicado do clube na temporada. Para ele, enfrentar o time paulista é um grande desafio, pelo atual momento na temporada.

“A Ponte Preta vem para definir, já tem a vantagem do empate. Nós temos que buscar o jogo. Sabemos que o Nacional não está preparado, tanto é assim, que o time não está bem no estadual. Não podemos aventurar em jogar de qualquer maneira com um time da grandeza da Ponte Preta, da Série A, que causalmente está na Série B deste ano”.

Um dos jogadores que participou da campanha vitoriosa do Nacional, quando classificou a equipe em cima da Ponte Preta, na mesma Copa do Brasil em 2013, o lateral esquerdo Rodrigo Ítalo, afirmou que será uma partida muito difícil.

“Agora é outra história, o momento do Nacional não é bom, mas também deles, que caíram para Série B do Brasileiro deste ano. Claro, que eles estão disputando um campeonato de alto nível e maior, mas somente nós jogadores podemos mudar essa situação do Nacional”, comentou.

Rodrigo Ítalo foi um dos jogadores que fez parte do grupo do Naça em 2013, que venceu a Ponte Preta. | Foto: Marcelo Cardilhe





A Ponte Preta treinou na tarde desta segunda-feira (5), no Estádio Carlos Zamith. Um dos reforços da Ponte Preta na temporada, vindo do Coritiba, o volante Tiago Real, ficou de fora último jogo pelo Paulistão, devido ao terceiro cartão amarelo. Segundo o jogador, apesar do atual momento do Nacional, é preciso ter cuidado e respeito.

“Sabemos que eles estão tendo um pouco de dificuldade no campeonato local, mas nós viemos bem preparados. Com certeza, estamos bem e podemos sair com a classificação daqui de Manaus. O empate é uma vantagem que se pode levar quando está no final do jogo, mas durante a partida tem que esquecer essa vantagem, porque é muito perigosa”, concluiu.





Edição: Luis Henrique Oliveira





