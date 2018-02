Ferj diz que semi de Fla e Bota será no Engenhão ou em Volta Redonda

Manaus - A Federação de Futebol do Estados do Rio de Janeiro (Ferj) deixou em aberto o local da semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - entre Flamengo e Botafogo. Como o estádio do Maracanã está em manutenção, a entidade informou que a partida pode acontecer no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, ou no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Flamengo e Botafogo ainda não chegaram a um consenso sobre o local do duelo da semifinal. O time rubro-negro cogita, inclusive, levar a partida para outro Estado. O Botafogo restringiu para os dois estádios indicados pela Ferj.

Segundo a entidade, os clubes entrarão em acordo nesta terça-feira, quando deve enfim ser divulgado o palco do jogo. O clássico carioca está marcado para acontecer neste sábado, às 16h30.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Ferj definiu apenas o local da outra semifinal, entre Boavista e Bangu, que acontecerá no estádio do Engenhão, nesta quinta, às 17 horas.

Henrique Dourado

O técnico Paulo César Carpegiani confirmou após a vitória do último domingo sobre o Nova Iguaçu, em Brasília, que vai promover a estreia do atacante Henrique Dourado, recém-contratado após deixar o Fluminense, na semifinal da Taça Guanabara. "Ele fará sua estreia. Estava programado. Esperamos um jogo em casa para que isso ocorresse", avisou.

Já ao apontar o que espera para o duelo diante dos botafoguenses, o técnico admitiu que o seu time entra em vantagem pelo melhor momento que vive. "Enfrentaremos uma equipe tradicional, que também se classificou. Não falaria em favoritismo, mas, particularmente, acho que minha equipe tem obrigação de vencer. É minha proposta sempre, independentemente de quem quer que esteja do outro lado", enfatizou.

