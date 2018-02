Nacional encara a Ponte Preta pela Copa do Brasil nesta terça (6)

Manaus - O Leão da Vila Municipal entra em campo nesta terça-feira (6), a partir das 17h15, no seu primeiro confronto pela Copa do Brasil de 2018. A partida, que será contra a Ponte Preta (SP) acontece na Arena da Amazônia, Zona Oeste de Manaus, e os ingressos para o jogo já estão à venda na bilheteria da Arena, sendo R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada.

O Nacional enfrenta a Ponte em partida única, com a vantagem do empate para o visitante. Liderada pelo técnico Arthur Bernardes, a equipe entra em campo com o peso de estar em último lugar na classificação do grupo A do Campeonato Amazonense. Segundo o técnico, enfrentar o time paulista é um grande desafio, pelo atual momento do Naça na temporada.

Arthur Bernardes, técnico do Nacional, garante que é um grande desafio enfrentar a Ponte Preta nesta terça-feira. | Foto: Marcelo Cadilhe

“A Ponte Preta vem para definir, já tem a vantagem do empate. Nós temos que buscar o jogo. Não podemos nos aventurar em jogar de qualquer maneira com um time da grandeza da Ponte Preta, da Série A, que casualmente está na Série B deste ano”, afirma Bernardes, que assumiu o time na semana passada substituindo Sinomar Naves.

Em caso de vitória contra a Ponte Preta, o Leão enfrenta o vencedor do duelo entre Inter de Limeira (SP) e Rio Branco (AC), ainda na Arena. Também pela Copa do Brasil, o Manaus FC enfrenta o CSA, de Alagoas, com ingressos também à venda na bilheteria do estádio.





