Final Série Prata do Amazonense de Futsal ocorre nesta terça (6)

Manaus - Nesta terça-feira (06), às 20h, a Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, será o palco da grande final do Campeonato Amazonense de Futsal 2017 – Série Prata.

O evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFS) e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). O duelo desta noite será entre as equipes do Real Futsal e Atlético Bahia Clube.

Leia também: Semifinal da 5ª Liga Olé Futsal acontece nesta quinta, em Manaus

De acordo com a superintendente da FAFS, Andreza Azevedo, os dois times finalistas da Série Prata automaticamente conquistaram o direito de acesso para o Campeonato Amazonense de Futsal Adulto 2018 – Série Ouro, que é uma das mais importantes competições da Federação. “O campeonato teve início no dia 19 de dezembro de 2017 e 20 equipes foram inscritas. Apesar de alguns problemas operacionais, conseguimos dar continuidade à competição e hoje faremos a final”, explicou.

Apoio

Ainda conforme a superintendente da FAFS, o apoio da Sejel foi fundamental para que o campeonato prosseguisse, principalmente por conta da disponibilização de espaços para a realização das partidas. “Nós, como Federação, não temos como garantir locais fixos para os jogos e a Sejel contribui imensamente para que possamos de fato organizar e concretizar os jogos. Além disso, a cobertura e divulgação do campeonato em si é uma vitrine positiva não apenas para o futsal, mas também para as ações da federação como um todo”, ressaltou.

As equipes Real Futsal e Atlético Bahia Clube representam os bairros Alvorada e Educandos, respectivamente. A superintendente da FAFS ainda relembrou que um dos times finalistas, o Atlético Bahia Clube, teve alguns problemas administrativos em 2016 e não pode participar da Série Ouro, o que causou o seu rebaixamento. Porém, em 2017 competiu com as demais equipes e conseguiu conquistar novamente sua vaga na Série Ouro para o ano de 2018.





Leia mais:



Carnaval de Manaus será marcado pela inclusão

Navio M/S Braemar chega a Manaus nesta quinta com mais de mil turistas

Arregace as mangas: emprego à vista!