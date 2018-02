Queda no sistema de venda de ingressos gera tumulto na Arena

Manaus - A queda no sistema de venda de ingressos para jogo do Nacional-AM e Ponte Preta fez com que torcedores dos dois times criassem um tumulto na frente da Arena da Amazônia, no fim da tarde desta terça-feira (6). Uma pane na internet do estádio teria causado o problema.

De acordo com o torcedor do Nacional-AM, Ricardo Silva, a parada na venda de ingresso durou aproximadamente 10 minutos e causou desconforto nos torcedores que aguardavam para entrar no estádio.

"O jogo já tinha começado e ainda tinha muita gente do lado de fora querendo comprar o ingresso. Eles deixaram para comprar na última hora e o pessoal da bilheteria disse que foi um problema na internet do estádio que fez com que o sistema de vendas caísse. Isso causou uma irritação geral", explicou o torcedor.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que informou que apenas cedeu o estádio para a realização da partida. A responsabilidade da venda de ingressos era da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e dos times que estão jogando.

O diretor de competições da FAF, Ivan Guimarães, foi procurado pelo EM TEMPO e disse que a responsabilidade das vendas dos ingressos não é da federação, mas sim dos times. Tentamos contato com a direção dos times, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.

