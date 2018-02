Manaus encara CSA em jogo decisivo pela Copa do Brasil

Manaus - Depois de vencer o Remo por 2 a 1, no primeiro jogo da Copa Verde, o Manaus tem pela frente outro desafio e quer fazer história no cenário nacional, com apenas cinco anos de fundação. O Gavião do Norte enfrenta o Centro Sportivo Alagoano (CSA), pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Pelo novo formato da competição, para se classificar, o time mandante precisa vencer. Já com um simples empate, a equipe visitante garante vaga na próxima fase da competição. O vencedor desse confronto vai jogar com o classificado de Madureira-RJ e São Paulo.

Único invicto no Campeonato Amazonense, ocupando a segunda colocação com cinco pontos, no grupo B, o Manaus com quatro competições na temporada, entra em campo no segundo desafio em âmbito nacional. Com a vaga assegurada na semifinal do primeiro turno do Barezão, o Gavião depois do empate com Penarol no final de semana, poupou alguns jogadores.

Um dos jogadores remanescentes do elenco campeão do ano passado, o goleiro Jonathan disse que é hora de aproveitar o momento positivo nesse início de temporada para conseguir a vaga dentro de casa.

“Estamos em um bom momento sim. A equipe apesar de quase dois meses jogando junto, já está mostrando um entrosamento muito bom. Temos uma união dentro e fora de campo admirável. Acho que aí está o diferencial do nosso time, onde todos se respeitam da melhor maneira possível. Estamos fechados em um só objetivo, sem vaidade e sem estrelismo. Essa é uma grande diferença do time que almeja chegar em algum lugar”, comentou, mas afirmou estar ciente da qualidade do adversário.

“Temos convicção que esse jogo será muito difícil, até porque eles jogam pelo empate. Temos a obrigação de ganhar se quisermos seguir na competição. O CSA tem um bom time e o Manaus também. Vai ser um jogo muito difícil dentro de campo e fora dele será muito bom de assistir”, finalizou.

CSA

Único invicto no Campeonato Alagoano, mas ocupando a segunda colocação com sete pontos na tabela de classificação, atrás apenas do líder CRB, com nove, o treinador do CSA, Flávio Araújo, reconhece o grau de dificuldade de enfrentar o Manaus em seus domínios. Entretanto, ele acredita no potencial do grupo.

“Temos um período muito curto da partida do CSA pelo estadual para esse com Manaus. O nosso foco está agora na partida com o time amazonense. Todos estão com o mesmo foco de conseguir o resultado positivo. Sabemos que o Manaus tem uma equipe experiente, mas tenho confiança na minha equipe”.

A delegação do Azulão vem para jogo com o Manaus, com um total de 19 jogadores, composta por Mota, Dalton, Leandro Souza, Xandão, Roger, Celsinho, Talisson, Rafinha, Paulinho, Dawhan, Boquita, Marcos Antônio, Daniel Costa, Echeverria, Didira, Giva, Bruno Veiga, Leandro Kivel e Michel Douglas.

