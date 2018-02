Mesmo jogando bem, Nacional FC empata com a Ponte Preta em Manaus

Manaus - Quem esperava um time apático e sem motivação, saiu com outra impressão do Nacional, mostrando ousadia e jogando de forma ofensivo na noite desta terça-feira (6). No final, o empate com a Ponte Preta em 0 a 0 , não mostrou o que poderia ter sido outra história na Copa do Brasil. A partida foi realizado na Arena da Amazônia. Com resultado, o time da Macaca se classifica para próxima fase e aguarda o vencedor do confronto entre Inter Limeira-SP e Rio Branco-AC.

Jogo

O início de jogo foi com a Ponte Preta em cima do Nacional, que não conseguia sair do campo de defesa, devido à marcação do adversário.

Aos cinco minutos, o primeiro lance de perigo na partida foi do Nacional. Pela esquerda Paulo Roberto avança e ganha do zagueiro para chutar com força em cima do goleiro.

Já o time da Macaca, o primeiro lance de perigo foi aos nove minutos com Felippe Cardoso arriscando de longe, mas o goleiro defendeu.

Jogadores mostraram bom desempenho. | Foto: Janailton Falcão

Aos 11 minutos, em um contra-ataque pelo meio, Paulo Roberto impõe velocidade e chutou no canto direito do goleiro da Ponte. O Naça teve outra chance de abrir o marcador. Pela direita Alexsandro arranca e chuta, mas o goleiro evita o tento.

Passados os minutos iniciais, o Nacional depois dos vinte minutos começou a tocar a bola e passou a ter mais a posse de bola.

Aos 28 minutos, pela esquerda a Ponte Preta faz a jogada com Orinho, eur toca para trás e Tiago Real chuta por cima da meta do goleiro Marcelo Valverde.

A Ponte quase abriu o placar aos 34 minutos, depois do cruzamento pela esquerda de Jeferson para Emerson quase marcar de cabeça.

Precisando da vitória, o Nacional começou em cima da Ponte Preta pressionado o adversário. Aos 13 minutos, a Ponte Preta chegou com perigo no chute de Leo Artur. Na cobrança de tiro de canto pela esquerda, Renan Fonseca de cabeça quase marcou, mas Valverde evitou o gol da Macaca. Aos 24 minutos, tiro de canto pela direita por Emerson e Renan Fonseca de cabeça colocou no canto direito, mas o goleiro do Naça fez uma grande defesa.

Aos 39 minutos, o Naça teve uma boa chance na partida, depois do chute pela meia esquerda de Rodrigo Italo chutou no canto direito do goleiro da Ponte. Na sequência, aos 41 minutos, Rodrigo Italo lançou na área e Paulo Roberto na pequena área chutou e o goleiro milagrosamente evitou o gol do Naça.

Aos 44 minutos, contra-ataque pela diretos e Saraiva chutou cruzado e quase marcou para Ponte Preta.

Ficha técnica Nacional x Ponte Preta

Motivo: Copa do Brasil/ 1ª fase

Local: Arena da Amazônia

Horário: 17h15

Renda: R$ 38.610,00

Público pagante: 2.375

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Árbitros assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Nacional FC: Marcelo Valverde, Pedro Balu, Kennedy, Zé Antônio, Felipe, Bae, Adonias (Delciney), Cristiano (Rodrigo Italo), Fininho, Alexsandro (Jack Chan) e Paulo Roberto. Tecnico: Arthur Bernardes.

Ponte Preta: Ivan, Emerson, Luan Peres, Renan Fonseca, Jeferson, Marciel, Orinho, Tiago Real, Léo Artur (Daniel), Felippe Cardoso (Yuri) e Silvinho (Saraiva). Tecnico: Eduardo Baptista.