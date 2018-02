CBF confirma grupos regionalizados e divulga tabela da Série C

| Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira, durante o Conselho Arbitral, os grupos e a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Logo na primeira rodada acontecerão duelos regionais como, por exemplo, Náutico x Santa Cruz, Botafogo-SP x Bragantino e Cuiabá x Luverdense.



Assim como foi nos anos anteriores, os grupos foram divididos conforme a região de cada clube. O Grupo A foi formado por: ABC-RN, Atlético-AC, Botafogo-PB, Remo-PA, Confiança-SE, Globo-RN, Juazeirense-BA, Náutico-PE, Santa Cruz-PE e Salgueiro-PE. Já o Grupo B tem: Botafogo-SP, Bragantino-SP, Cuiabá-MT, Joinville-SC, Luverdense-MT, Operário-PR, Tombense-MG Tupi-MG, Volta Redonda-RJ e Ypiranga-RS.

Foram separadas 24 datas para a disputa da competição, que iniciará no dia 15 de abril e deve ser finalizada no dia 23 de setembro. Cinco das 18 rodadas serão durante a Copa do Mundo na Rússia, em junho e julho.

REGULAMENTO - Os 20 clubes são divididos em dois grupos com 10 cada, conforme a regionalização. Eles jogarão em turno e returno classificando-se para as quartas de final os quatro melhores de cada chave. Os dois piores de cada chave serão rebaixados à Série D de 2019.

A partir daí os confrontos serão em cruzamento olímpico. O primeiro do Grupo A enfrenta o quarto do Grupo B. O segundo pega o terceiro e assim por diante, sempre em jogos de mata-mata. Os quatro que avançarem às semifinais conquistarão o acesso à Série B.

Confira a 1.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Náutico-PE x Santa Cruz-PE

Globo-RN x ABC-RN

Atlético-AC x Remo-PA

Salgueiro-PE x Botafogo-PB

Juazeirense-BA x Confiança-SE

Botafogo-SP x Bragantino-SP

Operário-PR x Volta Redonda-RJ

Tupi-MG x Tombense-MG

Cuiabá-MT x Luverdense-MT

Joinville-SC x Ypiranga-RS

fonte: Estadão Conteudo

