Felipe Vizeu é anunciado pela Udinese e deixará Fla no meio do ano

Manaus - A Udinese finalmente oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Felipe Vizeu junto ao Flamengo. Depois de uma negociação que vinha se arrastando pelos últimos dias, o clube italiano confirmou que chegou a um acerto pelo jogador de 20 anos, que se apresentará apenas no meio do ano.

Vizeu assinou contrato por cinco temporadas com seu novo time. Apesar de os valores não terem sido confirmados, especula-se que o jogador tenha custado à Udinese US$ 6 milhões (cerca de R$ 19 5 milhões).

Como a janela para transferências de janeiro já se fechou na Europa, o Flamengo negociou com a Udinese a permanência de Vizeu no elenco até a Copa do Mundo. Desta forma, o atacante só vai se apresentar ao clube italiano no dia 1º de julho.

"É o primeiro reforço da Udinese para a temporada 2018/2019. É um centroavante muito jovem e estamos convencidos de que tem grande potencial. Vem de um dos clubes mais importantes do Brasil, onde você não consegue espaço se não tiver qualidades técnicas e pessoais. Seu excelente retrospecto nos faz crer que ele tem as características para ir bem na Itália", explicou o diretor esportivo Manuel Gerolin.

Vizeu passou a ganhar espaço no elenco flamenguista em 2016. No total, participou de 65 jogos e marcou 17 gols, mas nunca se firmou como titular, também em função da concorrência com Guerrero. Em 2018, o time rubro-negro ainda contratou Henrique Dourado para a posição.

"Ele é um atacante muito forte fisicamente que varia na frente do ataque e tem facilidade para bater com a perna esquerda. Vamos recebê-lo no início da próxima temporada, mas nós já fechamos o acordo agora para nos anteciparmos aos muitos clubes importantes que estavam interessados nele", afirmou Gerolin.

