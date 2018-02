Temporada do Campeonato Amazonense de Kart Indoor inicia dia 20

Manaus - A primeira prova da 2ª edição do Campeonato Amazonense de Kart Indoor, será realizado no dia 20 de fevereiro, às 20h, na pista Speed Kart Indoor, no Edifício Garagem G8 do Plaza Shopping. No total, a temporada contará com seis provas, na categoria Master (80 kg). A segunda prova será no dia 17 de abril, passando ainda pelos meses de junho, agosto, outubro e finalizando no dia 11 de dezembro. O evento é uma organização do Kart Clube Manaus.

Cada etapa terá duas baterias classificatórias, além da final e o custo para cada piloto no valor bem acessível de R$ 100 por prova. No final do campeonato, haverá uma premiação para os três melhores colocados na temporada, mas que ainda está sendo estudada pela organização da competição.

De acordo com o organizador do evento, Cícero Barbosa, de 29 anos, piloto de kart desde 2013, sendo federado pela Associação dos Kartistas do Amazonas (AKA), disse que a ansiedade é muito grande em torno da temporada.

“A expectativa é muito boa. A procura está sendo maior esse ano. É quem sabe até tenha participação de pilotos de outros estados. Já confirmados uns 15 pilotos para a primeira etapa, que será realizada no dia 20 de fevereiro”, comentou, mas devido ao sucesso conquistado ano passado se aguarda mais participantes.

“A primeira edição teve a participação de 28 pilotos. O campeonato foi bem disputado, no qual quatro pilotos tinham chances de ser campeão. A aceitação foi boa para os pilotos, principalmente pelo baixo de custo, que facilita um número expressivo de concorrentes”, contou e disse como iniciou a modalidade.

Segundo os organizadores, a ideia do evento surgiu por conta de não haver campeonatos de kart indoor na cidade. Muitos participantes solicitavam, mas não tinham condições de participar do kart realizado na Vila Olímpica de Manaus.

Cícero, que é campeão amazonense de kart na categoria Força Livre, explicou como funciona o kart indoor, uma vez que se trata de um carro com uma aerodinâmica diferente dos carros que participam da competição principal da modalidade.

“Os carros do kart Indoor possuem proteção em sua estrutura, que possibilita mais segurança para os pilotos. Os pilotos que participam do Campeonato Amazonense de Kart Indoor, não precisa ter carro e nem equipamento. Tudo é disponibilizado pela organização. Basta a pessoa sentar e correr”, salientou.

Outras informações sobre o Campeonato Amazonense de Kart Indoor podem ser obtidas pelo número (92) 98173-7475.





