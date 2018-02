Longe do Rio, Fla e Bota decidem vaga na decisão da Taça Guanabara

Manaus - Longe do Rio de Janeiro e sem muito entusiasmo por parte de suas torcidas, Flamengo e Botafogo decidem neste sábado, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), quem será o adversário do Boavista na final da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca Por ter melhor campanha na competição, o time rubro-negro joga pelo empate. Já o alvinegro precisa vencer para seguir na briga pela taça e para tentar afastar a crise que ronda o clube.

Eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil pela Aparecidense-GO no meio de semana, o time alvinegro passa por um momento conturbado. A torcida está na bronca com a equipe e o novato técnico Felipe Conceição corre o risco de ser demitido. No último treino antes do clássico, o presidente do clube, Nelson Mufarrej, cobrou os jogadores - e também declarou estar ao lado do elenco.

"Tivemos essa conversa com o presidente, que nos apoiou e foi muito produtiva. Falamos da fatalidade da eliminação e nós sabemos da responsabilidade do próximo jogo. Amanhã (sábado) vamos buscar a vitória", disse o meia Renatinho, que não está confirmado para a partida. "É um jogo importante e vamos fazer o melhor. Felipe (Conceição) corrigiu os erros para essa decisão"

Pelo lado do Flamengo impera a tranquilidade. O time ainda não sofreu nenhum gol na competição e precisa apenas manter a escrita para avançar à final. A equipe poderá ter praticamente força máxima pela primeira vez, inclusive com a estreia do atacante Henrique Dourado.

Jogador mais experiente da equipe, o zagueiro Juan preferiu afastar o favoritismo do Flamengo. "Clássico não tem favorito. Sempre vai ser jogo difícil, pela grandeza do Botafogo. O duelo nos últimos anos tem sido acirrado, com jogos difíceis e decididos nos detalhes. Esse não será diferente", ponderou.

O zagueiro também comentou sobre a provável estreia de Henrique Dourado - o técnico Paulo Cesar Carpegiani não confirmou a equipe. Para Juan, o atacante pode acabar decidindo a partida. "Mas temos que fazer o melhor coletivamente. Independentemente de quem brilhar, temos que sair vencedores", resumiu.

Ficha Técnica

Flamengo x Botafogo

FLAMENGO - César; Pará, Rhodolfo (Réver), Juan e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Lincoln (Henrique Dourado) e Everton. Técnico: Paulo César Carpegiani.

BOTAFOGO - Jefferson; Marcelo, Joel Carli e Igor Rabello; Arnaldo, Dudu Cearense, João Paulo e Gilson (Renatinho); Rodrigo Pimpão, Brenner e Luiz Fernando. Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

