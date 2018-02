Projeto Alvorada Kids realiza ações para conseguir recursos em Manaus

Manaus - “Esforço, dedicação e muita luta”, assim pode ser definido o trabalho incansável de Karina Dias, responsável pelo projeto Alvorada Kids, localizada no bairro do mesmo nome, Zona Oeste da cidade. Com 13 anos de atividade, o projeto mais uma vez vai participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, que será realizado nos dias 28 e 29 de abril, na cidade de Barueri, no interior de São Paulo.

Sem ajuda ou apoio do poder público e muito menos sem contar com patrocinadores para garantir a presença de, pelo menos, dez crianças a partir dos 3 anos, na competição nacional, Karina trava um combate a parte nos bastidores. Sem recursos, ela procura outros meios para conseguir alguma ajuda financeira.

“Não tenho ajuda do governo ou prefeitura. Tenho ajuda dos amigos, e das festas que faço. Esse mês vamos fazer o almoço dos campeões, uma feijoada, além de festas no meio da rua para arrecadar dinheiro”, comentou, explicou e ainda disse.

“Tudo que for arrecadado vai ajudar na viagem, alimentação e hospedagem dos atletas. Os pais também ajudam em fazer rifas de frango assado, festival de peixe frito para conseguir dinheiro. Fazemos todo esforço possível para arrecadar algo ”, contou.

Segundo lugar ano passado, Karina acredita muito no potencial dos seus pupilos para chegar em São Paulo e sair com resultados expressivos. Para isso, o trabalho de preparação está sendo realizado no sentido de conquistar esse objetivo.

“Eles têm bastante chance, porque todo ano que vou sempre trago bons resultados e bastante medalhas na mala. Tenho certeza, de que esse ano não vai ser diferente. Eles estão treinando para isso, estão se preparando, pois, a expectativa é muito grande. Tenho certeza, que tudo dará certo e vamos voltar com muitas medalhas”, citou.

Sobre o trabalho realizado com crianças e até adultos, Karina disse que além da prática esportiva, o projeto tem seu lado social com ações de contribuir e amenizar o sofrimento de quem não tem nada de comer ou comprar alguma coisa de consumo.

“Nós conseguimos tirar essas crianças das ruas e mostrar que através do esporte podemos conhecer o mundo. Já levei para São Paulo, Rio de Janeiro, e já fomos para Europa, como Suíça e Portugal, por meio do jiu-jítsu. Atendemos crianças de 2 anos em diante. O projeto toda sexta-feira, tem o lado social. As crianças recebem sopa e macarronada. Na última sexta feira do mês, todos vão servir sopa no centro para as pessoas que estão dormindo nas ruas e nos hospitais”, contou.





Edição: Luís Henrique Oliveira







